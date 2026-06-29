tragedija na sjeveru

Šest mrtvih: Otkriven motiv pucnjave u Njemačkoj

Bi. S.

29.06.2026 u 20:41

U pucnjavi je ubijeno petero ljudi
U pucnjavi je ubijeno petero ljudi Izvor: Profimedia / Autor: Ibrahim OT / AFP / Profimedia
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Na konferenciji za novinare policija je iznijela detalje pucnjave u centru za mlade u njemačkom Stadeu. Pet osoba je ubijeno na licu mjesta, a šesta je preminula u bolnici

Prema njihovim riječima, osumnjičeni počinitelj ima 45 godina, dolazi iz područja Hannovera i ima turske korijene. Sve žrtve bili su zaposlenici, donosi NDR.

Vjeruje se da je motiv napada spor oko skrbništva: počinitelj je u domu imao ročište u vezi sa skrbništvom nad svojom tromjesečnom kćeri.

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Još uvijek nije jasno odakle je osumnjičeni počinitelj nabavio oružje i je li korišteno više komada oružja. Ministrica unutarnjih poslova Daniela Behrens (SPD) opisala je to na konferenciji kao 'hladnokrvni čin nasilja'.

Prema ranijim informacijama, dvije osobe su uhićene, uključujući i počinitelja koji je pokušao pobjeći - na snimci koju su objavili njemački mediji vidljiv je automobil s probušenom gumom koji se zaustavlja, nakon čega mu prilazi policija i privodi osobe u automobilu.

Incident se dogodio na sjeveru Njemačku u gradu s oko 50.00 stanovnika.

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tragedija na sjeveru

tragedija na sjeveru

Šest mrtvih: Otkriven motiv pucnjave u Njemačkoj
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