Šest mrtvih: Otkriven motiv pucnjave u Njemačkoj

Na konferenciji za novinare policija je iznijela detalje pucnjave u centru za mlade u njemačkom Stadeu. Pet osoba je ubijeno na licu mjesta, a šesta je preminula u bolnici
Prema njihovim riječima, osumnjičeni počinitelj ima 45 godina, dolazi iz područja Hannovera i ima turske korijene. Sve žrtve bili su zaposlenici, donosi NDR.
Vjeruje se da je motiv napada spor oko skrbništva: počinitelj je u domu imao ročište u vezi sa skrbništvom nad svojom tromjesečnom kćeri.
Još uvijek nije jasno odakle je osumnjičeni počinitelj nabavio oružje i je li korišteno više komada oružja. Ministrica unutarnjih poslova Daniela Behrens (SPD) opisala je to na konferenciji kao 'hladnokrvni čin nasilja'.
Prema ranijim informacijama, dvije osobe su uhićene, uključujući i počinitelja koji je pokušao pobjeći - na snimci koju su objavili njemački mediji vidljiv je automobil s probušenom gumom koji se zaustavlja, nakon čega mu prilazi policija i privodi osobe u automobilu.
Incident se dogodio na sjeveru Njemačku u gradu s oko 50.00 stanovnika.