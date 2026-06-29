Pucnjava u Njemačkoj: Broj mrtvih popeo se na šest

Žene i jedan muškarac ubijeni su unutar objekta , rekla je policija, a šesta osoba kasnije je preminula od zadobivenih ozljeda u bolnici. Sve žrtve bile su odrasle osobe, piše BBC .

Osumnjičeni napadač je uhićen, a istražuju se i dvije druge osobe. Mogući motiv počinitelja nije poznat, no neslužbeno se doznaje da nije riječ o ekstremističkom incidentu. Dužnosnici su rekli da nije bilo daljnje prijetnje nakon pucnjave. Njemački mediji izvijestili su da su u objektu bili smješteni žene i djeca.

Na mjesto događaja raspoređen je veliki broj hitnih službi.