stade

Pucnjava u Njemačkoj: Broj mrtvih popeo se na šest

Bi. S.

29.06.2026 u 18:08

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: X
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Četiri su žene među šest osoba ubijenih u pucnjavi u centru za socijalnu skrb mladih u Stadeu na sjeveru Njemačke, priopćila je policija

Žene i jedan muškarac ubijeni su unutar objekta, rekla je policija, a šesta osoba kasnije je preminula od zadobivenih ozljeda u bolnici. Sve žrtve bile su odrasle osobe, piše BBC.

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Osumnjičeni napadač je uhićen, a istražuju se i dvije druge osobe. Mogući motiv počinitelja nije poznat, no neslužbeno se doznaje da nije riječ o ekstremističkom incidentu. Dužnosnici su rekli da nije bilo daljnje prijetnje nakon pucnjave. Njemački mediji izvijestili su da su u objektu bili smješteni žene i djeca.

Na mjesto događaja raspoređen je veliki broj hitnih službi.

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