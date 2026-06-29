Više mrtvih u pucnjavi u domu za mlade u Njemačkoj: Stižu snimke

Lokalna policija objavila je putem WhatsAppa da se u objektu za mlade u ulici Dankersstraße dogodilo ubojstvo koje je rezultiralo višestrukim žrtvama. Prema njihovim navodima, pet osoba je smrtno stradalo, dok broj ozlijeđenih još nije konačan.

'Prema trenutnom stanju istrage, u domu za mladež u Dankersstraße dogodilo se ubojstvo s više žrtava. Uhićene su dvije osobe, uključujući i navodnog počinitelja. Istraga o motivima i točnom slijedu događaja je u tijeku', priopćila je policija.

Na teren su odmah izašle brojne policijske i hitne službe, a područje je osigurano. Glasnogovornik policije potvrdio je za njemačke medije da je broj poginulih najmanje pet, dok se informacije o ozlijeđenima još uvijek prikupljaju.