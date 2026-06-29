uhićena dvojica

Više mrtvih u pucnjavi u domu za mlade u Njemačkoj: Stižu snimke

I.V.

29.06.2026 u 16:36

U pucnjavi je ubijeno petero ljudi
U pucnjavi je ubijeno petero ljudi Izvor: Profimedia / Autor: Ibrahim OT / AFP / Profimedia
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U pucnjavi u njemačkom gradu Stadeu u saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj poginulo je najmanje pet osoba, dok je nekoliko ljudi ozlijeđeno, potvrdila je policija. U tijeku je velika policijska operacija i blokada dijela grada

Lokalna policija objavila je putem WhatsAppa da se u objektu za mlade u ulici Dankersstraße dogodilo ubojstvo koje je rezultiralo višestrukim žrtvama. Prema njihovim navodima, pet osoba je smrtno stradalo, dok broj ozlijeđenih još nije konačan.

'Prema trenutnom stanju istrage, u domu za mladež u Dankersstraße dogodilo se ubojstvo s više žrtava. Uhićene su dvije osobe, uključujući i navodnog počinitelja. Istraga o motivima i točnom slijedu događaja je u tijeku', priopćila je policija.

Na teren su odmah izašle brojne policijske i hitne službe, a područje je osigurano. Glasnogovornik policije potvrdio je za njemačke medije da je broj poginulih najmanje pet, dok se informacije o ozlijeđenima još uvijek prikupljaju.

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Prema dostupnim informacijama, sve žrtve su odrasle osobe, no zasad nije jasno ima li među ozlijeđenima i maloljetnika.

Snimka neposredno prije nego što je policija savladala napadača:

U pojedinim izvještajima spominje se mogućnost više napadača, no policija zasad potvrđuje uhićenje dviju osoba i ne iznosi dodatne detalje o njihovoj ulozi.

Građanima je putem policijskih kanala poručeno da izbjegavaju područje i slijede upute službi zbog sigurnosnih razloga. Motiv napada zasad nije poznat, a istraga je u tijeku.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: X

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