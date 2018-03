Sektor za hidrologiju Hidrometeorološkog zavoda zasad ne najavljuje poplave

Iz Sektora za hidrologiju Državnoga hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) zasad sa sigurnošću ne mogu reći hoće li poplave zahvatiti inače ugrožena područja Karlovačke županije, a načelnik Borivoj Terek rekao je za Hinu da se intenzivan porast vodostaja prognozira na gornjem toku Kupe, te posebno Dobre, Korane i Une

Kako je rekao Terek, topi se mokar i odležao snijeg pa se za topljenje jednog centimetra snijega na metru četvornom može reći kao da je pala litra kiše po metru četvornom, a ako se otopi 50 centimetara, to je kao da je palo pedeset litara kiše.

'U ovakvim sunčanim uvjetima s puno snijega možemo reći da je to stanje kao da stalno pada kiša, a hoće li doći do izlijevanja rijeka, ovisi o mnogo parametara. Prema našim softverskim alatima, koje smo u DHMZ-u u prošle tri godine razvili s Hrvatskim vodama, posljednja hidrološka prognoza za cijelu Hrvatsku upućuje na znatniji porast temperature, kišu i južni vjetar, te s tim u vezi pojačano površinsko otjecanje i porast razine voda Like, Gorskog kotara, središnje Hrvatske i Bosne', dodao je.