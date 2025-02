Šef Zagrebačkih mažoretkinja priveden, policija poziva djevojke da se 'jave s povjerenjem'

Vikao zbog 'profesionalnih standarda'

Podsjetimo, tijekom dočeka hrvatskih rukometaša Alen Šćuric, direktor Zagrebačkih mažoretkinja snimljen je kako viče na jednu članicu zbog navodne pogreške u protokolu. Incident je izazvao osude javnosti i medija, a bivše mažoretkinje iznijele su optužbe o sličnim prethodnim ponašanjima. Šćuric je odbacio optužbe kazavši kako je ton povisio zbog profesionalnih standarda.

U priopćenju koje su Zagrebačke mažoretkinje danas poslale medijima, a koje potpisuje Suzana Proroković, predstojnica Ureda Zagrebačkih mažoretkinja, navodi se kako ta udruga ima potrebu odgovoriti na, kako su rekli, 'čerečenje' mažoretkinja koje se upravo događa u medijima, zbog čega je njihov šef 'depresivan' i više ne dolazi u ured.

'Šćuric je osoba koja radi 16 sati za tim, 7 dana u tjednu. Koji je svoju obitelj i zdravlje podredio timu. To svi znaju. Šćuric je osoba koja je osobno pomogla stotinama potrebitih mažoretkinja, kako novcem, tako i svojim vremenom. Pa zar bi kroz tim u 31 godinu prošlo 6500 mažoretkinja, zar bi tim danas imao 350 mažoretkinja da je Šćuric monstrum? Ne bi li neki roditelj razbio Šćurica ili ga ubio kada bi on bio pedofil? Zašto bi roditelji tako nešto trpjeli, ili same djevojke i ne bi otišle iz tima. Ni mažoretkinja na koju je vikao nije otišla iz tima, trenira i dalje, ide na turneju. Nitko se iz 1. timova nije ispisao nego ga svi maksimalno podržavaju. Pa zar vam to ništa ne govori?', navode u priopćenju koje u cijelosti možete pročitati ovdje.