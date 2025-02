Priopćenje iz ureda mažoretkinja: 'Šef nam je depresivan, a vi nas čerečite'

Podsjetimo, tijekom dočeka hrvatskih rukometaša Alen Šćurić, direktor Zagrebačkih mažoretkinja snimljen je kako viče na jednu članicu zbog navodne pogreške u protokolu. Incident je izazvao osude javnosti i medija, a bivše mažoretkinje iznijele su optužbe o sličnim prethodnim ponašanjima. Šćuric je odbacio optužbe kazavši kako je ton povisio zbog profesionalnih standarda.

Jedina metoda

'Zadnjih dva dana Zagrebačke mažoretkinje su bile predmet ogromnog pritiska medija, doslovce nas se čerečilo. Tim proživljava najteže dane svoje povijesti.

I to radi čega: naš direktor je povisio glas na jednu punoljetnu mažoretkinju koja je pogriješila punih dvije sekunde (vidljivo na snimci). Koji trener to ne radi sa svojim djevojkama više puta na svakoj utakmici, treningu. Nema li šefova, koordinatora zaštitara, policajaca… koji to čine prema svojim podređenima. Jel to dobro, nije? Jel naš direktor to stalno čini. Ne, on to čini rijetko. Ali koji puta je nužno, jel je to jedina metoda da se ne desi neki veći problem.

Dakle, iako se takva vikanja u sportu i drugim društvenim djelatnostima dešavaju stalno, iako toga ima više tisuća svaki dan, Šćuric je sada monstrum, netko koga treba ubiti.