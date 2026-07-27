Fotografija koja je obišla svijet: 'Odmah sam vidio zapanjujući kontrast'

Fotografija para koji pod narančastim suncobranom promatra golemi stup dima iznad požara u Girondeu obišla je svijet
Snimio ju je 24. srpnja Maximilien Lamy, urednik fotografije u agenciji France-Presse, na obali jezera Lacanau. Na fotografiji se vide dvije prugaste stolice za plažu, jarko narančasti suncobran i dvoje turista koji u daljini promatraju gust dim požara, piše Le Parisien.
Prizor se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su ga protumačili kao simbol ravnodušnosti, nemoći ili nedjelovanja pred klimatskim promjenama. Lamy je toga dana bio na odmoru s kćeri. Oko 14 sati zaustavio se u blizini plaže, a nakon što je vidio da se situacija pogoršava, odlučio je nešto pojesti i što prije napustiti područje.
'Šetao sam plažom Moutchic i mobitelom fotografirao turiste. Neki su bili zapanjeni, dok su drugi nastavili sa svojim aktivnostima. Prizor je bio apokaliptičan, a svjetlost nevjerojatna zbog dima. Jasno mi je bilo da sam ondje u pravom trenutku', ispričao je.
'Odmah sam uočio snažan kontrast'
Fotografiju koja je poslije postala viralna snimio je čim je primijetio snažan nesklad između ponašanja ljudi na plaži i katastrofalnog prizora iza njih. 'Odmah sam uočio zapanjujući kontrast između njihova držanja, suncobrana Pastis 51 i apokaliptičnog prizora u pozadini. Namjera mi je bila uhvatiti taj kontrast i njegovu snažnu simboliku', rekao je Lamy.
Naglasio je da ne želi osuđivati ljude na fotografiji jer ne zna što su u tom trenutku osjećali. 'Jesu li bili ravnodušni ili su jednostavno osjećali nemoć?' upitao je. Na drugim fotografijama iz iste serije vide se turist koji uz obalu gura kolica sa sladoledom, kupači koji fotografiraju požar u daljini i muškarac koji odlučno ulazi u vodu.
Lamy kaže da u tom trenutku nije pratio vijesti niti je vidio fotografije kolega koji su izvještavali neposredno uz požarišta i vatrogasce.
'Bio sam potpuno odvojen od aktualnosti i nisam vidio ostale AFP-ove fotografije. Svaka čast kolegama koji su bili uz vatrogasce. Vidio sam poslije toliko izvrsnih fotografija. Možda sam samo imao sreću pronaći drukčiji kut', rekao je, osvrnuvši se na golem interes koji je izazvala njegova snimka.
Požar kod Saumosa u Girondeu jedan je od najrazornijih šumskih požara u Francuskoj od završetka Drugog svjetskog rata. Prema posljednjim podacima, vatra je djelomično ili potpuno uništila oko 42.000 hektara vegetacije, dok je najmanje 220.000 ljudi preventivno evakuirano.
Požari u Francuskoj i Španjolskoj
Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak će održati hitan sastanak vlade zbog velikih šumskih požara koji se približavaju Bordeauxu. Vatrena fronta nalazi se oko 15 kilometara od grada, a novi toplinski val i temperature do 40 stupnjeva mogli bi dodatno otežati gašenje.
Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da zasad nema planova za evakuaciju oko 850.000 stanovnika, no deseci tisuća ljudi već su napustili okolna područja. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez upozorio je da se požar kreće nepredvidivo i stalno mijenja smjer.
Najveći požar u regiji Gironde izazvao je pojavu pirokumulonimbusa, golemog olujnog oblaka koji nastaje iznad snažnog požara te može stvarati vlastite vjetrove i munje, objavila je Francuska nacionalna vatrogasna federacija.
'Ne znamo kako će se požar širiti. Vatrena fronta stalno se pomiče i ne možemo joj izravno prići', rekao je glasnogovornik federacije Eric Brocardi, opisavši gašenje kao borbu Davida protiv Golijata.
Prema njegovim riječima, požar bi mogla zaustaviti tek jaka kiša koja bi padala tri dana ili njegovo usmjeravanje prema području na kojem bi se mogao sam ugasiti, primjerice prema moru.
Na turistički popularnom području Girondea i Landesa od srijede navečer evakuirana je 141.000 ljudi. Potpuna evakuacija naređena je i na poluotoku Cap-Ferret, odakle se stanovništvo i turisti izvlače cestom i brodovima.
U požarima na jugozapadu Francuske izgorjelo je oko 42.000 hektara, što ih svrstava među najveće u zemlji nakon Drugog svjetskog rata. Od početka godine vatra je u Francuskoj zahvatila oko 98.000 hektara, a evakuirano je više od 220.000 ljudi.
Macron je poručio da će država obnoviti uništena područja i pomagati stanovnicima koliko god bude potrebno.
S velikim požarima bori se i Španjolska. U blizini Valencije oko 15.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok se vatrogasci pokušavaju izboriti s novim požarom uoči očekivanog pogoršanja vremena. 'Pred nama su teški sati', upozorio je španjolski premijer Pedro Sánchez tijekom posjeta požarom pogođenoj pokrajini Ávili te pozvao na postizanje širokog društvenog dogovora o odgovoru na klimatsku krizu.
U Španjolskoj je izgorjelo oko 77.000 hektara, a požar u Ávili najveći je u novijoj povijesti zemlje. Iz područja oko Madrida i Ávile evakuirano je više od 90.000 ljudi.
U Francuskoj i Španjolskoj zbog požara je ukupno evakuirano više od 330.000 ljudi.