'Nikad do sada nismo imali zaraznu bolest zbog koje ste za vrijeme inkubacije morali ostati kod kuće.', kaže ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) Lucian Vukelić. Za 13.089 ljudi u samoizolaciji HZZO je isplatio 34,5 milijuna kuna naknade onima koji su je zatražili

'Moramo to uskladiti s Ministarstvom financija i Vladom , jer su oni ti koji sad plaćaju minimalac i doprinose da bi se pomoglo poslodavcima. Vlada pomaže gospodarstvu, pritom pazeći da zdravstveni sustav ostane održiv.', kaže Vukelić.

Ravnatelj HZZO-a ističe kako je HZZO zbog Covid-19 prvi puta u povijesti došao u situaciju da imaju troškove privremene spriječnosti za rad utvrđene po uzorku D0 - izolacija.

'Nikad do sada nismo imali zaraznu bolest zbog koje ste za vrijeme inkubacije morali ostati kod kuće. Kod gripe se zarazite, razbolite i na bolovanju ste. Osim toga, tu su i svi troškovi liječenja, kao i testiranja na COVID-19, koje također snosi HZZO. Podatke još prikupljamo i analiziramo, ali s obzirom na ostale zemlje EU-a, nalazimo se u relativno dobroj situaciji i smatramo da će naš sustav izdržati ovakav napor. Uz to, EU je pokazao razumijevanje za situaciju i dao je Hrvatskoj na raspolaganje sredstva koja će se transferirati gdje su najpotrebnija, stoga na kraju ne bi trebalo biti loše. To je još jedan od benefita ulaska u EU, što je euroskepticima dokaz da je njihov stav neutemeljen. Mnogi projekti HZZO-a mogući su upravo zbog članstva u EU-u, ponajprije vezani za informacijsku infrastrukturu. Zato danas imamo e-Doznake i e-Potvrdu.', odgovara prvi čovjek HZZO-a.

Ističe kako se liste čekanja moraju rješavati, a na upit kada će se ponovno aktivirati Vukelić odgovara: 'Kad epidemiološka situacija dozvoli da se nastavi redovno raditi'.