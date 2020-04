Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) Lucian Vukelić rekao je u srijedu da će HZZO prema dosadašnjim podatcima morati izdvojiti oko 22,5 milijuna kuna za naknade građanima za samoizolaciju zbog sprječavanja širenja epidemije koronavirusa

"To je prvi put da imamo izdatak za samoizolaciju. Promatrajući naš prihodovni dio, za sada se držimo. Kako će to biti ubuduće vidjet ćemo", istaknuo je. Napomenuo je da po dosadašnjim podatcima nije povećan broj bolovanja; lani ga je zatražilo 4,2 posto, a ove godine 3,9 posto građana, no nisu ubrojani podatci s kraja ožujka i početka travnja.