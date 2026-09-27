Šef Holdinga otkrio kako će Zagreb funkcionirati tijekom štrajka: Evo gdje će biti najviše problema

Kako će funkcionirati Zagreb tijekom štrajka, otkrio je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Barbarom Štrbac. Rekao je da još nemaju službene informacije organizatora štrajka te da će tek ujutro moći vidjeti koliko će se ljudi odazvati štrajku, a koliko će radnika biti spremno raditi

'Teško je reći kako će to sutra izgledati, nemamo nikakve službene informacije od organizatora. Tako da moramo pričekati jutro. Ono što je iznenađujuće jest da zapravo nemamo imenovanog predstavnika štrajkačkog odbora. Mi ne znamo s kim trebamo komunicirati, nemamo popise ljudi koji će biti u štrajku te smo prepušteni pričekati jutro i vidjeti kakva je situacija', rekao je za Dnevnik Nove TV. Najviše problema očekuju s odvozom otpada 'Ono što javnost treba znati jest da ipak imamo neke neslužbene najave da će sve hitne službe redovno funkcionirati. Znači, semafori će se održavati, imat ćemo uredne ispraćaje pokojnika i ukope. Isto tako, najviše problema očekujemo po pitanju odvoza otpada', objasnio je.

Koliko dugo grad može izdržati u takvim okolnostima, teško je procijeniti. Novaković je rekao da je trenutačno u tijeku arbitraža koja treba utvrditi koji se nužni poslovi moraju pružati tijekom štrajka. 'Ako ćemo uspjeti dobiti pravomoćnu odluku u realnom vremenu, mislimo da će tada grad moći jedan minimum javnih i komunalnih usluga pružati svojim građanima', rekao je.

Prema procjeni Holdinga, za minimalno funkcioniranje potrebno je nešto više od 35 posto radnika, dok su sindikati spremni pružiti znatno manje, oko tri posto. Novaković je rekao da su u Holdingu bili pripremljeni za ovakvu situaciju i da su predložili sporazum kojim bi se utvrdio minimalan broj radnika koji mora raditi. 'Vodili smo se činjenicom da postoje neki minimumi koji se moraju izvršavati, a u isto vrijeme da radnici imaju pravo na štrajk. Nažalost, do jučer nismo dobili nikakav kontraprijedlog, već su odbili naš inicijalni prijedlog. Tek jučer, za vrijeme početka arbitraže, iznijeli su svoje prijedloge', rekao je.

Novaković uputio preporuke građanima Na pitanje je li realno očekivati da se građani pridržavaju preporuka koje su dobili, Novaković je odgovorio: 'Jasno je da je teško očekivati od građana da pomognu u pružanju javnih i komunalnih usluga, međutim neka ponašanja, vjerujemo, građani mogu u ovoj iznimnoj situaciji promijeniti. Primjerice, mogu ne iznositi glomazni otpad, mogu ne posjećivati reciklažna dvorišta jer očekujemo da niti jedno neće biti otvoreno ili mogu smanjiti odlaganje otpada na javnim površinama, nego taj otpad ponijeti sa sobom kući', poručio je Novaković.