Zagreb se priprema za štrajk: Tomašević objavio bitne upute građanima

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane za strpljenje uoči štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga te ih pozvao na solidarnost. Poručio je i da će se parking normalno naplaćivati, dok žute trake trebaju ostati slobodne za hitne službe
'Građane molim za strpljenje. Razumljive su mi frustracije jer vjerujem da većina Zagrepčana ne podržava ovaj štrajk. Ali molio bih ih, ako vide radnika ZET-a ili Holdinga, da ih ne vrijeđaju, neka im priđu i zahvale im se', rekao je Tomašević.
Pozvao građane na solidarnost
'Također bih molio da budu solidarni i da povezu svoje kolege na posao ili, ako vide starije osobe da nekud idu. Očekuju se velike gužve tijekom perioda od 7 do 9, da ne vidimo jednu osobu u jednom automobilu, da koriste druge oblike prijevoza, da taksije ostave potrebitima, koji trebaju u bolnicu ili slično', poručio je.
Pozvao je i poslodavce da organiziraju rad od kuće ili fleksibiliziraju radno vrijeme.
'Pozivam poslodavce da organiziraju rad od kuće ili da fleksibiliziraju radne sate. Zbog velikih gužvi unutar Holdinga neće nitko biti kažnjen, molim poslodavce da također to ispoštuju. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na usluge i funkcioniranje grada, pratit ćemo stanje na terenu', istaknuo je.
Parking će se naplaćivati
Tomašević je istaknuo da bi ostale usluge, poput naplate parkinga, mogle djelomično funkcionirati. Otkrio je i hoće li žute trake zbog potencijalnih gužvi otvoriti za promet.
'Što se tiče parkinga, on će se normalno naplaćivati jer ne znamo tko će od radnika raditi. Nemojte riskirati jer ako dobijete kaznu, to je vaša odgovornost. Što se tiče žutih traka, s obzirom na to da očekujemo povećane gužve, molimo da žute trake ostanu za hitne službe kako bi mogle neometano prometovati', dodao je.