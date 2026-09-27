Prometni stručnjak upozorio Zagrepčane: 'Krenite prije 7 ili iza 9, a automobil neka bude zadnja opcija'

'Ako se većina ljudi koji inače koriste javni prijevoz odluče koristiti automobil, onda će biti kolaps i bit će velikih prometnih problema. Ali ako se odluče na neke druge oblike mobilnosti, onda bismo mogli na neki način preživjeti te prometne probleme koji nas sutra očekuju.'

Na pitanje prijeti li Zagrebu u ponedjeljak ujutro prometni kolaps , Šoštarić je, prenosi RTL, odgovorio:

'Možda je sada malo kasno, nedjelja je navečer, ali uz pomoć modernih tehnologija možemo relativno brzo organizirati rad od kuće. Tako da bi za sve one poslove koji se mogu raditi od kuće možda trebalo dati preporuku da se ostane kod kuće i radi od kuće', naveo je.

Prvo pješice ili biciklom, pa vlak

Onima koji ipak moraju doći na posao i svoja radna mjesta preporučio je da prvo razmisle o mogućnostima pješačenja i vožnje biciklom na kraćim udaljenostima.

'Ako je to primjereno, to znači do pola sata. Ako to nije primjereno, onda treba razmotriti opciju vlaka, ako netko živi u blizini bilo koje željezničke pruge na području Zagreba ili na neki jednostavan način može doći do vlaka', savjetovao je.

Ako ni jedna od tih mogućnosti nije izvediva, kao posljednju opciju predlaže osobni automobil.