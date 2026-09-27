'ne bojte se'

Štrajk ZET-a u ponedjeljak 'neizbježan': Sindikat poslao poruku radnicima

Bi. S. / Hina

27.09.2026 u 20:48

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-Zagreb (SVPRZZ) objavio je u nedjelju navečer na društvenoj mreži Facebook da je, prema saznanjima kojima trenutačno raspolaže, štrajk najavljen za ponedjeljak neizbježan

Naveli su da se više ne trebaju zamarati pitanjem kako je do svega ovoga došlo. 'Svi ste bili svjedoci događanja tijekom pregovora i svega što im je prethodilo. Vi ste svojim izjašnjavanjem jasno dali mandat, štrajk je postao jedini preostali način borbe za ostvarenje naših zahtjeva', napisali su.

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Poziv radnicima da ostanu mirni i dostojanstveni

Sindikat je pozvao radnike da tijekom štrajka ostanu mirni, odgovorni i dostojanstveni. Poručili su članovima da ne dozvole da ih bilo tko isprovocira. 'Budimo složni i pokažimo da se za svoja prava možemo boriti bez sukoba i nepotrebnih provokacija', naveli su.

'Naša snaga je u našoj masovnosti i zajedništvu'

Članove su pozvali da prate službene sindikalne kanale na kojima će objavljivati daljnje informacije. Naveli su i da ne znaju što ih čeka i kako će se sve odvijati. 'Ne bojte se. Naša snaga je u našoj masovnosti i zajedništvu', poručili su iz SVPRZZ-a.

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