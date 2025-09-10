Rijeku zasula obilna kiša, oglasio se Vakula: Potpuno smirivanje tek sutra

Snažna promjena vremena koja donosi obilne kiše stigla je u popodnevnim satima u Hrvatsku, a prema prognozi DHMZ-a najjače je udarila na riječkom području

18:27 'Od jutra do 17 sati na riječkoj automatskoj postaji DHMZ-a je već izmjereno 122 mm oborine. Nažalost, bit će i više. Mala je vjerojatnost da će kiša večeras sasvim prestati padati.

Poplavljen pothodnik na Bulevardu. Automobil u nevoznom stanju ostao u pothodniku nakon poplave.

Nakratko bi mogla prestati večeras poslije 20 sati, ali potpuno smirivanje oborina očekuje se tek sutra. No, kiša ne bi trebala biti tako jaka kao do sada', izjavio je Zoran Vakula u komentaru za Novi list. 17:44 I ulice Rovinja su pod vodom, javlja Istramet.

17:10 Oborinski vlak prolazi nekoliko kilometara sjevernije od Pule

16:46 Hrvatski autoklub izvještava: 'Zbog vodenih bujica otežano se vozi na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, osobito u Rijeci'. Vatrogasci su intervenciju imali i na Krku gdje su ispumpavali vodu s ceste Porat - Malinska.

U Rijeci je voda potapala automobile.

16:20 Istramet piše kako se formirao ozbiljan oborinski vlak, proteže se od otvorenog mora sjevernog Jadrana preko Istre do Slovenije. Kiša pojačava na gotovo cijelom području.

15:53 Snažna kiša koja je danas oko 13 sati zahvatila Rijeku izazvala je lokalne poplave, posebno u Cambierijevoj ulici i na Zametu, prenosi Radio Rijeka. Prema podatcima meteorologa, od ponoći do 15 sati palo oko 88 litara kiše po četvornom metru, od čega samo u jednom satu više od 80 litara, zbog čega su izbile bujice i poplavljene ulice.

Ceste su bile pod vodom, a poplavljena su i vozila, uključujući autobus Autotroleja.



Problemi su i na istočnom dijelu Rijeke, 'grada koji teče', gdje je poplavljen je pothodnik Piramida.

Zbog obilne kiše oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite. 'Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je više poziva građana o posljedicama grmljavinskog nevremena na području Rijeke Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahotova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja', poručili su.

☎️Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je više poziva građana o posljedicama grmljavinskog nevremena na području Rijeke

Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahotova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja

Problemi i na autocesti HAK javlja da se zbog vodene bujice na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u tunelu Lučice u smjeru Zagreba i u tunelima Hrasten, Sleme i Sopač u smjeru Rijeke vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Podsjetimo, DHMZ je, kao što smo pisali, upalio crveno upozorenje za četiri regije - Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Riječu regiju od ponoći na snazi crveno upozorenje zbog obilne kiše, koje traje do kraja dana, te narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

'U ovom trenutku DHMZ podigao je najviše upozorenje na vrlo opasne vremenske uvjete, prvenstveno zbog velikih količina oborina, za čitavo jadransko područje. Fokus je obala, gdje je moguće i preko 100 litara kiše tijekom današnjeg dana', rekao je ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler za N1. 'Jučer smo izdali potrebna upozorenja. Pokušavamo da svi građani i službe budu informirani o vremenskoj situaciji. Kada govorimo o tolikoj količini kiše, tu je rizik od urbanih poplava. Srećom ovaj događaj neće trajati dugo, spuštat će se sa sjevera prema jugu. Sutra oko jutra će samo dubrovačka regija ostati kao crveno područje. U sličnoj situaciji su i naši susjedi u Sloveniji i Crnoj Gori', dodao je, pojasnivši najveće rizike kada je u pitanju ovolika količina najavljivane kiše.