Direktor riječkog vodovoda nakon potopa dao otkaz

Na pitanje o tajmingu ostavke, Rinčić je rekla da 'su jutros najavili traženje izvješća, a da su dobili ostavku i otkaz ugovora o rad'.

Gradonačelnica Rinčić je rekla da je sat vremena prije konferencije primila otkaz ugovora o radu direktora i zahtjev za opoziv direktora VIKA-a Andreja Marochinija. Dodala je da on može taj posao obavljati, prema zakonu, do tri mjeseca ako se ne utvrdi kraći rok, a on je zamolio da se oko toga što prije dogovore.

Kazala je da je zahtjev za otkazom stigao prije negoli je zatražila izvješća, kako bi se utvrdila odgovornost svih koji su bili uključeni vezano za jučerašnju situaciju kada su vodene bujice i poplave uzrokovale probleme na riječkim ulicama, u prvom redu u Vukovarskoj ulici. Zaključuje da je Marochini sam prepoznao dio svoje odgovornosti. Očekuje da će za nekoliko dana moći izvijestiti tko će biti vršitelj dužnosti direktora VIK-a.

No, unatoč ostavci, i dalje očekuje izvješće o učinjenim mjerama, prvo na osiguranju otvorenih gradilišta, u Vukovarskoj ulici i na drugim lokacijama.

Rinčić je izvijestila i da su jučer pojedini poslovni prostori, dječji vrtići, stanovi i škole imali prodore vode, prokišnjavanja i oštećenja, a najveće štete su u objektu u Strossmayerovoj, Užarskoj, Korzu, Rivi te Manzonijevoj ulici. Nekoliko škola prijavilo je prodiranja vode i oštećenja, manje štete imali su vrtići, mjesni odbori prijavili su manja prokišnjavanja, a oštećenja, ponajprije u Art Kvartu, prijavljene su i u kulturnim ustanovama.

Riječka gradonačelnica rekla je a su posljedice jučerašnjeg nevremena na prometnicama najvećim dijelom sinoć i jutros sanirane, sve su ceste prohodne, a gradske službe, djelatnici Rijeka plusa, Čistoće i VIK-a, su i dalje na terenu i reagiraju prema potrebama.

Ranjivost grada

Ocijenila je da je nevrijeme koje je pogodilo Rijeku, još jednom pokazalo ranjivost grada na iznenadne i ekstremne vremenske uvjete, da je takvih događaja sve više pa treba promptnije odgovoriti na klimatske promjene.

Rinčić je također rekla da je rano jutros održan hitan sastanak s direktorima komunalnih društava, VIK-a Čistoće i Rijeka plusa, kako bi se dobio uvid u sve što je jučer poduzeto te se raspravljalo o situaciji u Vukovarskoj ulici, u kojoj je došlo do odrona pijeska i kamenja s gradilišta u sklopu projekta unaprjeđenja vodne infrastrukture, tj riječke aglomeracije.

U Vukovarskoj ulici radi se o mješovitom sustavu odvodnje kojega održava VIK, činjenica je da tako veliku količinu kiše postojeći sustav oborinske odvodnje ne može prihvatiti, no, neovisno o tome, organizacija i briga o otvorenim gradilištima, prema zakonu, isključivo je u nadležnosti sudionika u gradnji, tj. izvođača, inženjera nadzora i koordinatora zaštite na radu te VIK-a, kazala je

Rinčić je dodala kako danas sazivaju izvanrednu sjednicu skupštine VIK-a i Energa, koji imaju otvorena gradilišta te su zatražena očitovanja, a službena izvješća očekuju se do ponedjeljka.