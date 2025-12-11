Sunce se jedva probija kroz maglu, ali neke regije ipak će uživati u sunčanom vremenu

U četvrtak će u nizinama Slavonije, Baranje i Srijema prevladavati oblačno i maglovito, a tek će se u brdima povremeno probijati sunce. Vjetar će biti slab, a temperatura zraka bez većih promjena - između -1 i 4 °C, javlja HRT.

Središnja Hrvatska će biti pod sivim nebom, uz maglu i niske oblake. Mjestimice su moguća kratka sunčana razdoblja, osobito sredinom dana i poslijepodne.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano. U kotlinama i uz obalu ponegdje će se zadržavati magla. Vjetar uglavnom slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -3 do 1 °C, uz more između 5 i 8 °C, a danju će dosezati od 7 do 9 °C, odnosno 12 do 15 °C na obali.

Sunčano u Dalmaciji

Dalmacija će uživati u pretežno sunčanom i toplom danu. U unutrašnjosti će povremeno biti nešto oblaka, dok će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 0 do 3 °C, uz obalu između 8 i 12 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C.

Slične prilike očekuju se i na krajnjem jugu, gdje će prevladavati sunčano vrijeme uz slab, povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar.