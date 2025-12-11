Sunce se jedva probija kroz maglu, ali neke regije ipak će uživati u sunčanom vremenu

Na Jadranu i dalje prevladava sunčano i toplo vrijeme, dok će unutrašnjost zemlje ostati pod oblacima i maglom. Stabilne vremenske prilike nastavljaju se i sljedećih dana
U četvrtak će u nizinama Slavonije, Baranje i Srijema prevladavati oblačno i maglovito, a tek će se u brdima povremeno probijati sunce. Vjetar će biti slab, a temperatura zraka bez većih promjena - između -1 i 4 °C, javlja HRT.
Središnja Hrvatska će biti pod sivim nebom, uz maglu i niske oblake. Mjestimice su moguća kratka sunčana razdoblja, osobito sredinom dana i poslijepodne.
Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano. U kotlinama i uz obalu ponegdje će se zadržavati magla. Vjetar uglavnom slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -3 do 1 °C, uz more između 5 i 8 °C, a danju će dosezati od 7 do 9 °C, odnosno 12 do 15 °C na obali.
Sunčano u Dalmaciji
Dalmacija će uživati u pretežno sunčanom i toplom danu. U unutrašnjosti će povremeno biti nešto oblaka, dok će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 0 do 3 °C, uz obalu između 8 i 12 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C.
Slične prilike očekuju se i na krajnjem jugu, gdje će prevladavati sunčano vrijeme uz slab, povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar.
Nastavak stabilnog vremena
Mirno vrijeme nastavit će se i idućih dana. Na kopnu će u nizinama i dalje biti tmurno i maglovito, dok će u gorju prevladavati djelomice sunčano. Jutra će ostati hladna, a dnevne temperature blizu prosjeka, u gorju i nešto više od njega.
Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano i danju ugodno toplo vrijeme. Ujutro će mjestimice biti magle, osobito na sjevernom dijelu obale. Bura će puhati slabo do umjereno, a danju će prevladavati sjeverozapadni vjetar, prognozirao je Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.