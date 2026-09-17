Šef DHMZ-a najavio veliku promjenu od utorka: Evo o čemu je riječ

Za zapadnu Hrvatsku DHMZ je zbog grmljavinskog nevremena i obilne oborine izdao najprije žuta, a potom i narančasta upozorenja. Na pojedinim mjestima palo je oko 50 litara kiše, dok je na području Istre snimljena i pijavica.

Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler u RTL-u Danas govorio je i o aktualnoj promjeni vremena, količinama kiše te mogućnosti da nakon dugotrajnog sušnog razdoblja uslijedi kišnija jesen.

Od idućeg tjedna građani će dobivati preciznija upozorenja o opasnim vremenskim pojavama. DHMZ od 22. rujna napušta dosadašnji sustav upozoravanja na razini osam klimatoloških regija i prelazi na županije, uključujući Grad Zagreb.

'Za zapadne dijelove Hrvatske izdali smo žuta, kasnije narančasta upozorenja na grmljavinsko nevrijeme i visoke količine oborine. Dosad su izmjerene količine 50-ak litara. Tijekom dana i sljedećeg dana očekujemo određeno smirenje - sutradan žuta upozorenja na istoku Hrvatske, također na grmljavinsko nevrijeme. Izašle su i snimke pijavice na području Istre. Imali smo određene fenomene, ali srećom, bez značajnih ozljeda ili šteta. Tuče i jakih vjetrova zasad nema. Glavni fokus je na oborinu, kao što smo rekli, 50-ak litara.'

Iako se nakon dugotrajne suše postavlja pitanje slijedi li razdoblje dugotrajne kiše, Güttler kaže da trenutačne prognoze ne upućuju na povećan rizik od poplava u iduća dva tjedna.

Što se mijenja od 22. rujna?

Najveća novost stiže 22. rujna. DHMZ će od tada upozorenja izdavati na prostorno preciznijoj razini nego dosad.

Güttler objašnjava da prognostičari svakodnevno analiziraju golem broj podataka, a potreba za detaljnijim upozorenjima proizašla je i iz zahtjeva sustava civilne zaštite i interesa građana. Dosad su upozorenja više od 20 godina bila organizirana prema osam klimatoloških regija.

'Tako da, od 22. rujna, upozorenja koja izdajemo će biti na razini županija. To izdajemo u Hrvatskoj, na našim web-stranicama meteo.hr, ali iste informacije dostupne su u europskom sustavu meteoalarm. Sama riječ meteoalarm postaje sastavni dio hrvatskog jezika. Svi naši građani, portali, novinari polako usvajaju tu riječ. Skraćeno rečeno, možemo reći da od sljedećeg tjedna meteoalarm prelazi na razinu županija, uključujući Grad Zagreb. Mislimo da će takvo unaprjeđenje ipak dati finiju informaciju o tome o kojem dijelu recimo istoka Hrvatske konkretno mislimo kad govorimo da postoji rizik od grmljavinskog nevremena, poplave, neke druge vremenske nepogode.'

Drugim riječima, upozorenje za nevrijeme više neće nužno obuhvaćati cijelu široku regiju ako je opasnost koncentrirana na manjem području. Građani bi tako trebali dobiti jasniju informaciju o tome je li njihova županija među onima kojima prijeti određena vremenska nepogoda.

SRUUK već radi na toj razini

Promjena se odnosi i na usklađivanje s platformom SRUUK, koja je od početka provedbe u Hrvatskoj već bila organizirana na razini županija.

'SRUUK je zapravo, kad smo krenuli u implementaciju u Hrvatskoj prije tri godine, što se tiče meteoroloških upozorenja, već krenuo na razini županija. U zadnje tri godine imali smo seriju od pet izdanih SRUUK-ova. Uglavnom su bila definirana na razini ovog dijela Hrvatske, pa bismo rekli o kojim je županijama riječ. Dolazi do ujednačavanja između meteoalarm upozorenja i SRUUK upozorenja.'