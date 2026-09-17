Merz: Svjedočimo velikom zaokretu. Jedna era je vjerojatno završena

Govoreći na predizbornom skupu svoje stranke Kršćansko-demokratske unije (CDU), uoči nedjeljnih regionalnih izbora u Berlinu, Merz je izjavio da Europa svjedoči "zaokretu u političkom stavu s druge strane Atlantika".

Odnosi između Europe i Sjedinjenih Američkih Država pogoršali su se nakon povratka američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću početkom 2025. godine, uz velike sporove oko budućnosti Grenlanda, uvođenja carina i financiranja NATO-a.

Merz je ranije ove godine izazvao Trumpov bijes kada je izjavio da Iran "ponižava" Washington u postojećem sukobu.