Amerikanci našli novu destinaciju u Europi: Nova baza na krajnjem istoku

"Ako se to ostvari, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. To će biti povijesni korak za naš veliki američko-poljski savez", poručio je Trump u objavi na platformi Truth Social.

Poljska snažno zagovara veće prisustvo savezničkih snaga na istočnom krilu NATO-a nakon ruske invazije na susjednu Ukrajinu 2022. godine.

Poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz izjavio je u lipnju kako je američko Ministarstvo obrane otvoreno za ponudu Poljske da primi stalnu vojnu prisutnost SAD-a, ali da konačna odluka još nije donesena.

Ministar se u lipnju u Bruxellesu sastao s američkim tajnikom za obranu Peteom Hegsethom, kada je šef Pentagona najavio novu reviziju rasporeda američkih trupa u Europi.

Poljska je do sada ugošćivala američke vojnike isključivo na rotacijskoj osnovi.