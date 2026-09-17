Nevrijeme se istreslo na Dalmaciju: U Rogoznici potop, na Brodarici kaos

Snažno nevrijeme pogodilo je područje od Šibenika do Splita. DHMZ je izdao žuto upozorenje
Promjena vremena zahvatila je i srednju Dalmaciju. Nevrijeme praćeno jakom, ponegdje i obilnom kišom te vjetrom i grmljavinom, napravilo je ozbiljne probleme na šibenskom području.
Kako piše Dalmacija Danas, Rogoznicu je zahvatio pravi potom, a u Brodarici je pljusak ubrzo izazvao poplavu na cestama. Jak vjetar lomio je štandove i bacao ih na automobile.
U Marini je pola sata padala jaka kiša, no nakon toga je nevrijeme popustilo. Tijekom večeri nevrijeme je zahvatilo i okolicu Splita. Uz jaku kišu, čula se i grmljavina.
Inače, DHMZ je za splitsku regiju izdao žuto upozorenje zbog izraženijih pljuskova s grmljavinom, uz mogućnost jačih grmljavinskih nevremena. Za petak upozorenje ostaje na snazi. HAK poziva vozače na oprez zbog mokrih, skliskih i ponegdje poplavljenih cesta.