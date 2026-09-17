Nevrijeme se istreslo na Dalmaciju: U Rogoznici potop, na Brodarici kaos

Snažno nevrijeme pogodilo je područje od Šibenika do Splita. DHMZ je izdao žuto upozorenje

Promjena vremena zahvatila je i srednju Dalmaciju. Nevrijeme praćeno jakom, ponegdje i obilnom kišom te vjetrom i grmljavinom, napravilo je ozbiljne probleme na šibenskom području.

Kako piše Dalmacija Danas, Rogoznicu je zahvatio pravi potom, a u Brodarici je pljusak ubrzo izazvao poplavu na cestama. Jak vjetar lomio je štandove i bacao ih na automobile.

U Marini je pola sata padala jaka kiša, no nakon toga je nevrijeme popustilo. Tijekom večeri nevrijeme je zahvatilo i okolicu Splita. Uz jaku kišu, čula se i grmljavina.