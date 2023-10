Sedam uhićenih nakon propalestinskih prosvjeda u Londonu

Na prosvjedu se okopilo nekoliko tisuća ljudi, a prosvjednici su palili baklje u bojama palestinske zastave, uzvikivali parole poput "Slobodna Palestina" i "Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna". Mirni propalestinski prosvjedi u jednom trenutku izgubili su to obilježje jer u demonstranti bacali boce, plakate i baklje na policiju na Trafalgar Squareu.

Prozivali su vlade Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove podrške Izraelu.

Belal Stitan, 22-godišnji student, rekao je da se boji za svoje rođake u Gazi.

"Nitko u Gazi nije dobro. Moja cijela obitelj je u Gazi i nitko od njih nije dobro", kazao je, dodavši da se želi vratiti kako bi mogao razgovarati sa svojim rođacima o normalnim stvarima poput nogometa i o tome kako im je u školi.

"Ova situacija je velik, velik problem za čovječanstvo i za mene da moram reći svijetu: 'Sjetite se da smo ljudska bića'. Ne mogu vjerovati da je do toga došlo", rekao je.

Asmat Malik, 29-godišnja ljekarnica, kazala je da su ljudi bijesni zbog onoga što smatraju višedesetljetnim ugnjetavanjem Palestinaca.

"No, to ne znači da ljudi imalo odobravaju Hamas jer biti za Palestinu ne znači biti antisemit. Mislim da je to izuzetno važno naglasiti", dodala je.

Policija je prije "Hoda za Palestinu" upozorila da će uhititi one koji budu nosili zastave kao znak podrške Hamasu ili drugim skupinama koje je Britanija označila kao terorističke.

Policija je po završetku prosvjeda objavila da je uhitila sedam osoba, četvero zato što su s lica odbili skinuti maske.

Propalestinski prosvjedi su se u subotu održali u drugim gradovima u Velikoj Britaniji i diljem svijeta.