SDP: Vlada je u agoniji, afera Hotmail obilježila je njen kraj

Saborski zastupnici SDP-a Ranko Ostojić i Franko Vidović zatražili su u utorak od premijera Andreja Plenkovića i ravnatelja Sigurnosne-obavještajne agencije (SOA) Daniela Markića da odgovore je li premijer bio upoznat s prepiskom bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić i autora lex Agrokora, nakon što je u medije procurila vijest da je SOA dulje vremena detaljno pratila događaje oko Agrokora.

"Odlazak Martine Dalić nije dovoljan jer je premijer stvorio okvir u kojem je tzv. grupa Borg djelovala. On ne može reći da nije znao jer je njegova tajnica također primala te mailove. Radi se o pogodovanju jednoj grupi ljudi koji su prethodno pripremili zakonski okvir, a onda su nakon toga, putem tog istog zakona, zaradili milijune. Predsjednik Vlade im je to omogućio", rekao je Vidović na konferenciji za novinare.

"To je jedino logično i prihvatljivo rješenje jer će se sustav koji je on stvorio održavati i dalje dok je on na premijerskoj funkciji. Njegova ostavka jedini je izlaz iz ove situacije za cijelu zemlju", ustvrdio je Vidović.

Upitao je Plenkovića i je li on, kao premijer, od SOA-e dobio izvješće o spornim mailovima te ukoliko jest, je li izvješće proslijedio Državnom odvjetništvu.

Ranko Ostojić, ujedno predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, rekao je kako je Vlada u agoniji te da je ovom aferom označen njezin politički kraj.

"Pitanje je koliko će Vlada još trajati. Prvi sljedeći ispit bit će u trenutku predlaganja nove ministrice ili ministra gospodarstva. Tad ćemo znati jesu li oni, koji su u ovom trenutku dio vladajuće većine, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina, spremni nastaviti ovu agoniju, jesu li spremni dopustiti da se ponove iste stvari koje su hrvatske porezne obveznike samo dosad koštale barem pola milijarde kuna te jesu li spremni podržati ovu visokoprofitnu organizaciju koja po 'niskoprofilnim restorančićima' dogovara kako uzeti još novaca od hrvatskih građana“, kazao je Ostojić.

Pozvao je sve saborske zastupnike da okončaju tu agoniju te da u trenutku glasovanja o novoj ministrici ili ministru gospodarstva, pokažu da vladajuća koalicija više nema čak ni tanku većinu. "To je trenutak u kojem treba izaći na nove izbore jer je ovo kraj Vlade koju treba onemogućiti da ponovi sve ono što smo mogli vidjeti proteklih mjeseci. Slušali smo o tome kako ništa ne znaju, a na kraju, umjesto represivnog aparata, posao su odradili mediji. Žalosno je da u državi, umjesto onih koji bi trebali otkrivati počinitelje kaznenih djela i koji bi ih trebali procesuirati, to rade mediji", rekao je Ostojić te dodao kako u cijelom slučaju posebnu odgovornost ima i Hrvatski sabor.