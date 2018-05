Procurila prepiska Martine Dalić i društva oko 'lex Agrokora', Maras Plenkoviću: Hitno je smijenite!

SDP-ov saborski zastupnik Goran Maras pozvao je u srijedu državnog odvjetnika Dražena Jelenića da odmah otvori istragu o komunikaciji između autora "Lex Agrokor" i potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, poručivši da premijer Andrej Plenković treba Martinu Dalić razriješiti njezine funkcije

Upitan ima li tu odgovornosti premijera Plenkovića, Maras je odgovorio kako će se to vidjeti iz njegove reakcije. Smatra da, ako Plenković i dalje bude tolerirao potpredsjednicu Dalić na njezinoj poziciji, to znači da je "ruku pod ruku sa njom". "Ukoliko on to riješi, sa sebe može sprati eventualno mali dio odgovornosti", ocijenio je.

Maras kaže kako se iz teksta vidi da su najeminentniji hrvatski pravni stručnjaci, poput Petra Miladina sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, upozoravali da taj zakon odstupa od talijanskog zakona i da njegovi autori odlaze u neistraženo područje koje može izazvati ogromne štete za Agrokor i Hrvatsku, što se sada i događa.