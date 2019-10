SDP puše za vratom HDZ-u, a imat ćemo i jednu od najneizvjesnijih predsjedničkih utrka ikad

HTV je objavio rezultate redovitog mjesečnog istraživanja HRejting. Anketu je provela agencija Promocija plus od 14. do 18. listopada na uzorku od čak 1400 ispitanika prema načelu cijela Hrvatska - jedna izborna jedinica. Predsjednički izbori čekaju nas već krajem ove godine, a iduće su na rasporedu parlamentarni pa je zanimljivo vidi koji su omjeri snaga takmaca u političkoj areni

HDZ podupire najveći broj građana, njih 27,4%. Za vrat mu puše SDP, koji je trenutačno na 24,6%. U odnosu na rujan obje su stranke, zanemarivo, ali ipak pale. HDZ za 0,27%, a SDP za 0,19%.

Prema HRejtingu koji je proveden za HRT, dvije vodeće stranke vlast bi mogle sastaviti samo zajedno, takozvanom velikom koalicijom. Jer, oni koji još prelaze izborni prag zajedno osvajaju 11,6%.

To su Neovisna lista, u javnosti nevidljivoga Mislava Kolakušića koja je trenutačno na 6% i Most 5,6%. Za razliku od dvije vodeće stranke, Kolakušić i Most rastu. No minimalno. Kao i HSS koji s 3,3% predvodi golemu skupinu stranaka koje ne prelaze izborni prag.