Peđa Grbin: Vidjet ćemo s drugim opozicijskim strankama tko smatra da Kuščević treba otići

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin najavio je u četvrtak da njegova stranka pokreće inicijativu za opoziv ministra uprave Lovre Kuščevića za što prikuplja potpise saborskih zastupnika, a nije isključio ni mogućnost da se zbog poslovničkih i zakonskih rokova sazove i izvanredna sjednica na kojoj bi se raspravljalo isključivo o Kuščevićevu opozivu

"Javno smo pozvali ministra Kuščevića , HDZ i premijera Plenkovića da riješe ovaj problem i osobu koja nije dostojna funkcije ministra maknu iz Vlade. Oni su se o to oglušili, a danas smo još imali prilike čuti tiradu ministra Kuščevića po kojoj su krivi svi, samo ne on. Dapače, otišao je korak dalje i prijetio da oni koji iznose činjenice i istinu zbog toga moraju odgovarati. Zato će Klub SDP-a ići u postupak opoziva ministra Kuščevića, a prije nego što prikupimo potpise i predamo zahtjeve u proceduru, konzultirat ćemo se s drugim opozicijskim strankama i vidjet ćemo tko smatra, kao i mi, da ovo što Kuščević radi nije u skladu s propisima RH, nije zakonito, nije dobro i da Kuščević zbog toga treba otići“, najavio je Grbin .

"Onoga što se stavlja na teret ima toliko da sve to ne mogu ni popamtiti. Moramo prvo sve to napisati, ne znamo ni koliko će nam papira za to trebati. Ako je Plenkoviću to ništa i nešto na što se samo odmahuje rukom, onda taj čovjek ne razumije što znači biti na čelu Vlade i zbog tih stavova može se samo sramiti", poručio je Grbin.

Što se rokova tiče, kaže Grbin, da bi se napisalo sve ono što je Kuščević radio proteklih deset godina, treba vremena.

"U sljedećih nekoliko dana pripremit ćemo zahtjev, obrazložiti kolegama iz opozicije i prikupiti potpise i predati zahtjev. O zahtjevu za opoziv ne može se raspravljati ni glasati u roku od sedam dana od kada je predan niti u roku od 30 dana nakon što je predan. Bude li potrebno zbog toga doći na izvanrednu sjednicu, doista oko toga nemam problema ako će to biti jedan korak u čišćenju Hrvatske od korupcije, nepotizma i sukoba interesa", kazao je, istaknuvši da je svaki dan u kojem Kuščević obnaša dužnost ministra previše.

Mostov Nikola Grmoja smatra da odlazak ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić premijeru Plenkoviću otvara prilika za rekonstrukciju Vlade koja bi, među brojnim ostalima, kako je rekao, uključila i Kuščevića, dodavši da je sada sve moguće pa da se i premijer zahvali ministru Kuščeviću.