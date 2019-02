Pogledajte kako su se SDP-ovci Maras i Mateljan 'osvetili' Tajaniju za prisvajanje Dalmacije i Istre

Iako je delagacija Hrvatskog saboru u Bruxellesu mirno trebala sudjelovati u Europskom parlamentarnom tjednu, kada se pred njima pojavio predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, SDP-ovci su jasno dali do znanja što misle o njemu

'Upravo sam u Europskom parlamentu predao Plenkovićevu prijatelju Tajaniju ovu poruku koju sam napisao na svojem name tag-u. Video ću objaviti malo kasnije! Rekao mi je: Oh, thank you!', pohvalio se na svom Facebooku SDP-ov Gordan Maras, koji je na papiru napisao 'Tajani, leave! Dalmatia + Istria are Croatia'.