Scholz: Sankcije se neće ukinuti dok Moskva ne potpiše mirovni sporazum s Kijevom

Sankcije Rusiji nametnute kao odgovor na njezinu invaziju na Ukrajinu neće se ukinuti dok Moskva ne postigne mirovni sporazum s Kijevom, rekao je u ponedjeljak njemački kancelar Olaf Scholz i dodao da mirovne uvjete treba odrediti Ukrajina

Scholz je u intervjuu emitiranom na javnoj televiziji ZDF rekao da se ruski predsjednik Vladimir Putin precijenio ako je očekivao da će uspjeti osvojiti teritorij Ukrajine, proglasiti prekid sukoba i gledati kako zapadne zemlje ukidaju sankcije.

"Nije promislio o svojoj cijeloj operaciji u Ukrajini", rekao je Scholz. "Nije mislio da će se Ukrajina tako oduprijeti. Nije mislio da ćemo ih podržati da izdrže tako dugo...Nećemo povući sankcije osim ako on ne postigne sporazum s Ukrajinom, a on to neće postići diktiranim mirom."