'Savski most je u najlošijem stanju, a ostali su loše održavani. Hitno utvrđujemo jesu li za zatvaranje'

Državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir rekao je u petak vezano za oštećenje pješačkog Savskog mosta, da je taj most u najlošijem stanju, a i ostali zagrebački mostovi su loše održavani, pa je Ministarstvo pozvalo građevinsku inspekciju da izađe na sve mostove u gradu, utvrdi u kakvom su stanju i ocjeni treba li koji zatvoriti. "Mi smo danas uputili hitan dopis građevinskoj inspekciji koja je od travnja u sklopu Državnog inspektorata, da poduzme sve što je građevinskoj inspekciji na raspolaganju da zaštiti zdravlje i život naših građana. Uputili smo im dopis sa zahtjevom da izađe na teren i ocijeni koji most treba zatvoriti momentalno i sada je na njima da zauzmu stav", naveo je Uhlir.

Ocijenio je kako je i Jadranski most također ugožen ne manje nego Savski, samo što se to možda na prvi tren ne vidi. Rekao je da se kod južnog upornjaka vidi da je armatura u potpunosti provirila iz mosta, što znači da više nema svoju ulogu, a, dodao je Uhlir, pitanje je što je s ostalim dijelovima.

Ustvrdio je kako je "žalosno što Grad Zagreb odnosno njegov gradonačelnik, to nije bio u stanju napraviti kroz sve ove svoje godine mandata". Uhlir je novinarima dao izjavu ispod Jadranskog mosta, poručivši da se održavanje mostova mora provoditi svake godine i to prema određenom planu.

Kazao je da su zbog pritiska Ministarstva počeli i radovi na Mostu slobode, ali, nikad nisu dobili odgovor od Grada, što je sljedeće. Sada kada je pala ploča na pješačkom Savskom mostu, odlučili su kako je 'potrebno da inspektorat počne zatvarati mostove', dodao je.

Komentirajući što Bandić proziva ministra da nikako ne utječu na popravljanje tih mostova, državni tajnik Uhlir je ustvrdio da oni nemaju u čemu utjecati. Podsjetio je kako je Ministarstvo, nakon slučaja urušavanja mosta u Genovi u Italiji, zatražilo od hrvatskih gradova podatke o planovima i održavanjima mostova, ali na žalost, kaže, ono što su dobili bilo je poražavajuće.

Uhlir je ocijenio da je najveći problem u Gradu Zagrebu koji iako ima proračun od osam milijardi kuna godišnje, nije bio u stanju napraviti plan i program održavanja svojih mostova i dovedeno je do toga da se je ovih dana dogodio problem na Savskom mostu, koji je pješački most, koji je u najlošijem stanju. Kazao je da je to čelišni most koji je pod utjecajem atmosferilija počeo hrđati u tolikoj količini da su počeli otpadati dijelovi s njega.

Uhlir je apelirao na one koji brinu o Zagrebu da moraju izvršavati svoje zakonske obaveze. Podsjetio je da država redovito donosi plan i program održavanja svojih konstrukcija na Vladi svake četiri godine, ali, kako kaže, lokalna uprava nije bila pod kontrolom i nije se znalo što se zbiva s održavanjem tih konstrukcija.