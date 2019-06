Mislili ste da je Savski most u lošem stanju? Pogledajte što je tek pokazao pregled Jadranskog mosta

Nakon što se zagrebački Savski most počeo raspadati gotovo naočigled građana postavilo se opravdano pitanje sigurnosti gradskih mostova preko rijeke Save, a tportal je dobio dokumentaciju koja pokazuje kako je i obližnji Jadranski most, preko kojega voze tramvaji i automobili, u vrlo lošem stanju te da je upitna njegova sigurnost

Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, potvrdio je za tportal kako je nalaz Geoexperta pokazao da navedeni pregled upućuje na to da je most u lošem stanju i da je predložen niz mjera za hitnu sanaciju.

Uhlir napominje da je činjenica da je Grad naručio elaborate o stanju mostova, ali isto tako napominje da je zabrinjavajuće to što nema ni plana ni programa kako financijskog, tako ni hodograma radova kako bi se trebali obavljati.

Ono što u nalazu upada u oči to je da se ni redovno održavanje nije provodilo kako treba jer u dokumentu stoji da su 'slivnici zapunjeni kamenom sitneži, raslinjem i drugim smećem i neodržavani'.

Geoexpert je naveo da su ležajevi ugrađeni u konstrukciju 1981. godine, kad je završena izgradnja, a s obzirom na to da je životni vijek ležajeva 30 godina i postojeći su stari već gotovo 40, smatraju da treba ozbiljno razmotriti njihovu zamjenu.

'Mogu shvatiti to da gradonačelnik Milan Bandić ne razumije što piše, ali ima ljude koji bi to trebali znati. Građevinar sam i projektant po struci. Ovo što piše upućuje na katastrofalno stanje. Ako se kaže da treba sanirati betonsku konstrukciju, to znači zatvaranje mosta', naglasio je.

Osim hitne sanacije, iz Geoexperta su naveli ono što se treba napraviti u dogledno vrijeme, a to je sanacija pješačkih i čeličnih odbojnih ograda dok se u okviru redovnog održavanja navodi nužnost čišćenja i održavanja slivnika i spojeva slivnika na sabirnu cijev te provjeravanje funkcioniranja i vodonepropusnosti spojeva.

'Ovo što se jučer dogodilo s pješačkim Savskim mostom poruka je upozorenja. Na pješačkom mostu, koji je čelične konstrukcije, oštećenja se vide golim okom, a na armirano-betonskim, kao što je Jadranski, ona se ne vide. A analiza je pokazala da mora ići odmah u sanaciju. Dvije godine ništa nije napravljeno', naveo je Uhlir i upitao se zna li netko od nas ili možda u Gradu kada će se dogoditi tragedija na Jadranskom mostu.

Prema podacima Elektroničkog oglasnika javne nabave, Grad je u listopadu prošle godine nakon provedenog postupka odabrao izvođača radova za postavljanje javne i dekorativne rasvjete, tvrtku Montel, koja će obaviti posao za 11,4 milijuna kuna plus PDV, dok je u prosincu prošle godine zajednica ponuditelja IGH i Urbane ideje odabrana za projekt izvanrednog održavanja Jadranskog mosta s potrebnim istražnim radovima, čija je ponuda iznosila 394 tisuće kuna plus PDV.