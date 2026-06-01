Satima stojite u koloni i još platite punu cestarinu. Italija to mijenja, treba li isto učiniti Hrvatska?

Vožnja talijanskim autocestama nije jeftina, a još je manje ugodna kada se putovanje zbog radova pretvori u višesatno čekanje u koloni. Upravo zato Italija uvodi novo pravilo prema kojem će vozači u određenim slučajevima moći zatražiti povrat dijela ili čak cijelog iznosa plaćene cestarine

Mjera, koju talijanska vlada predstavlja kao europsku novost, stupila je na snagu ovoga tjedna, a odnosi se na zastoje uzrokovane radovima na autocestama. Kada se može dobiti povrat novca? Prema novim pravilima, vozači koji zbog prometnih gužvi izazvanih radovima na autocesti kasne između jednog i dva sata imaju pravo na povrat polovice plaćene cestarine. Ako je kašnjenje dulje od tri sata, mogu zatražiti povrat cjelokupnog iznosa.

'Tko plaća cestarinu, ima pravo na učinkovitu uslugu. Ako usluga nije pružena u cijelosti, ne bi se trebala ni u cijelosti naplatiti', poručio je Nicola Zaccheo, predsjednik talijanskog regulatornog tijela za autoceste. Pravilo ne vrijedi za nesreće i loše vrijeme Ipak, povrat novca neće biti moguć u svim slučajevima. Pravo na odštetu ne postoji ako je zastoj nastao zbog prometnih nesreća, hitnih intervencija na cesti ili ekstremnih vremenskih uvjeta. Drugim riječima, nova mjera primjenjuje se isključivo na gužve uzrokovane građevinskim radovima za koje su odgovorni upravitelji autocesta. Kako podnijeti zahtjev? Sustav funkcionira slično kao i dosad: vozači pri ulasku na autocestu uzimaju kartu ili se evidentiraju elektroničkim sustavom naplate, a cestarinu plaćaju pri izlasku.

Kako bi ostvarili pravo na povrat novca, morat će dokazati da je njihovo putovanje zbog radova trajalo znatno dulje od uobičajenog, a zahtjev će se podnositi putem internetskih platformi operatera autocesta. Njemački autoklub ADAC savjetuje vozačima da sačuvaju sve potvrde i račune kako bi ih mogli učitati prilikom podnošenja zahtjeva. Problem: Više od 20 upravitelja autocesta Dodatnu komplikaciju predstavlja činjenica da talijansku mrežu autocesta ne vodi jedan operater. U zemlji djeluje više od 20 koncesionara, među kojima je najveći Autostrade per l'Italia. Jedinstveni portal ili mobilna aplikacija preko koje će se zahtjevi moći podnositi na jednom mjestu trebali bi biti dostupni tek krajem godine. Iako je mjera na prvi pogled dobra vijest za vozače, udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da bi konačni račun ipak mogli platiti sami korisnici.