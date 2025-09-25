Sarkozy proglašen krivim u slučaju primanja milijuna eura od Gadafija

Bivši francuski predsjednik, koji tvrdi da je slučaj politički motiviran, optužen je za korištenje novca koji je dobio od Gadafija za financiranje izborne kampanje 2007. godine. Zauzvrat je, kako se tvrdi u optužnici, libijskom vođi obećao dati podršku s obzirom na to da je njegov režim bio izoliran na međunarodnoj političkoj sceni.

Sarkozy je proglašen krivim za udruživanje radi počinjenja kaznenog djela te oslobođen za ostale točke optužnice, a one su, među ostalim, uključivale nezakonito financiranje kampanje i pasivnu korupciju, prenosi BBC .

Na početku suđenja Sarkozy je kategorički tvrdio da nije primao novac od Gadafija.

'Nećete nikada, nikada pronaći libijski euro, čak ni libijski cent u mojoj kampanji', govorio je tada.

Sarkozy (70) je bio francuski predsjednik od 2007. do 2012. godine. Istraga je pokrenuta 2013., dvije godine nakon što ga je Gadafijev sin Saif al Islam optužio da je uzeo milijune eura očeva novca za financiranje izborne kampanje.

Sljedeće godine libanonski poduzetnik Ziad Takiedine, koji je dugo vremena djelovao kao posrednik između Francuske i Bliskog istoka, rekao je da ima pisani dokaz da je Sarkozyjeva kampanja obilno financirana iz Tripolija te da su isplate u vrijednosti od 50 milijuna eura nastavljene i nakon što je postao predsjednik.

Sarkozyjeva supruga, bivši supermodel Carla Bruni-Sarkozy, lani je optužena zbog skrivanja dokaza povezanih sa slučajem Gadafi i udruživanje s počiniteljima radi počinjenja prijevare, što ona poriče.

Nije ovo jedina afera s pravosudnim epilogom u koju je umiješan Sarkozy. Tako je u veljači 2024. godine proglašen krivim za prekomjerno trošenje novca u kampanji za reizbor 2012., a zatim za angažiranje PR tvrtke da to prikrije. Osuđen je na godinu dana zatvora, od čega šest mjeseci uvjetno.

Za pokušaj podmićivanja suca je pak proglašen krivim 2021. i time je postao prvi bivši francuski predsjednik koji je osuđen na zatvorsku kaznu. U prosincu je žalbeni sud presudio da kaznu ipak može odslužiti u kućnom pritvoru.