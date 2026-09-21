Sandra Benčić: 'Ako HDZ dobije još jedan mandat, otići ćemo u propast'

Koordinatorica Možemo osvrnula se na aktualna zbivanja u zemlji, ali i na komentare vladajućih. Posebno je istaknula problem otpada za koji smatra da će koštati HDZ vlasti

Nakon što je gostovala na N1 televiziji, na aktualna politička zbivanja se i u emisiji Oporbeni zarez Hrvatskog radija osvrnula koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić. Govoreći o koaliciji SDP-a i Možemo! na sljedećim parlamentarnim izborima, poručila da je su "čvrsti kao beton". "Krećemo u pregovore za koje i jedna i druga strana duboko vjeruju da će završiti koalicijskim sporazumom i zajedničkim izlaskom na izbore", istaknula je dodavši da nije tajna da dvije stranke već surađuju na određenoj razini. "Posebno u zadnjih godinu, puno aktivnosti, puno zajedničkih inicijativa u Saboru, puno zajedničkih kampanja. Mi smo sad u procesu u kojem razgovaramo o budućem programu Vlade jer smatramo da je važno da građani unaprijed čuju što će ta Vlada provoditi", dodala je.

Prioriteti Njihov je program podijeljen na osam ključnih točaka, od kojih je, prema njenim riječima, najbitniji zdravstveni sustav. "Zdravstvo je temelj socijalne države i treba biti takvo da je svima dostupno i besplatno i da se nikad više ne događa da imamo liste čekanja zbog kojeg penzioneri koji imaju jedva 400 eura penzije moraju ići privatno platiti 200-300 eura pretragu zato što tu uslugu ne mogu dobiti u bolnici koju su svoji novcem gradili cijeli život. To se više ne smije događati i zbog toga je to jedna od prvih stvari koje ćemo raspraviti", istaknula je Benčić. Među prioritetima su im i prirodni resursi, odnosno koliko Hrvatska može biti samodostatna u proizvodnji. Benčić smatra da može i više nego sada, ali uz drugačiju politiku. "Imamo manju samodostatnost nego smo imali za vrijeme rata. Svih ovih godina vodila se politika uništavanja. Mi to želimo promijeniti i može se napraviti tako da se potiče proizvodnja hrane i da se ona umreži s proizvodnjom prehrambenih proizvoda i da se osiguraju logistički lanci za naše poljoprivrednike, govori.

Recikliranje starih ideja? No, vladajući tvrde da Možemo i SDP recikliraju stare ideje. Benčić im poručuje da po tom pitanju nemaju pravo glasa. "HDZ-u to nije pametan izbor riječi jer su oni pokazali da o recikliranju ne znaju ništa, znaju samo o zakapanju. Bilo bi im pametno da izbjegavaju tu vrstu narativa. Ne postoji ni jedna ozbiljna zemlja na svijetu koja ima poljoprivrednu proizvodnju, a da država u tome nema nikakvu ulogu", dodala je. Neobično je i što su s predstavljanjem programa krenuli godinu i pol dana prije izbora. No, Benčić kaže da je to jasna strategija. "Gradimo program s građanima i zato smo već krenuli s tim. Kad krene ludilo od izbora i kampanja, nema vremena za ovakve stvari", rekla je dodajući da datum potpisivanja sporazuma između Možemo i SDP-a još nije dogovoren. "Zanimaju me strateški projekti za Hrvatsku. Je l' to neko savjetničko mjesto ili ovako onakvo...meni je bitno da se dogovorimo koji su to strateški projekti koji će promijeniti zemlju na bolje", rekla je Benčić složivši se da je zagađenje Like kraj vladavine premijera Andreja Plenkovića.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL