Hrvatska priprema novi zakon za zaštitu djece na internetu: Uvodi se i provjera dobi

Najavljeni KIDS Act trebao bi donijeti zajednička pravila na razini Europske unije za zaštitu djece u digitalnom okruženju, uključujući društvene mreže, platforme za dijeljenje videosadržaja, online igre, trgovine aplikacija te AI chatbotove i AI suputnike.

"Kroz djelovanje radne skupine očekujemo i identifikaciju pitanja oko kojih Hrvatska treba zauzeti stav u pregovorima o KIDS Act-u, kao i oblikovanju nacionalnih mjera, prevencije, edukacije i podrške roditeljima i djeci, ali i same implementacije provjere dobi", istaknuo je Habijan.

Ministar je dodao kako će posebna pozornost biti posvećena provedbi provjere dobi, dok je članovima radne skupine predstavljen model provjere dobi putem aplikacije mGrađani.

Riječ je o sustavu koji se trenutačno koristi pri online prodaji alkohola i energetskih pića. Korisnik jednim klikom u aplikaciji potvrđuje punoljetnost, dok trgovac dobiva samo informaciju ispunjava li kupac uvjet od najmanje 18 godina, bez pristupa njegovim osobnim podacima.

Prema podacima Ministarstva, sustav je trenutačno u produkciji kod 60 trgovaca, a pokrenute su 2.138 provjere dobi, pri čemu je 728 provjera rezultiralo uspješnim izdavanjem tokena, navodi se u priopćenju.

Prema Ministarstvu, predviđeni su snažniji mehanizmi provjere dobi i veća odgovornost pružatelja digitalnih usluga za sigurnost djece. Budući da bi riječ bila o uredbi koja bi se izravno primjenjivala u državama članicama, Ministarstvo ističe važnost izbjegavanja različitih nacionalnih pravila i regulatorne fragmentacije.

Navodi i da je aplikacija mGrađani ove godine dobila uslugu Moje nekretnine, koja građanima omogućuje uvid u podatke o nekretninama povezanim s njihovim OIB-om te preuzimanje službenih isprava.

Aplikacija trenutačno ima više od 204.000 korisnika, dok sustav e-Građani, prema podacima Ministarstva, koristi više od 2,3 milijuna građana, uz 124 dostupne e-usluge, stoji u priopćenju.