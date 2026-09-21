Ilica ostaje bez jedne prometne trake? Sprema se projekt za važno zagrebačko raskrižje

Grad Zagreb raspisao je jednostavnu nabavu za projekt kojim bi se trebalo osmisliti prometno rješenje, koje bi, između ostalog, moglo uključivati i ukidanje prometa po krajnoj desnoj traci u Ilici od Ulice Filipa Vukasovića do raskrižja sa Selskom i Svetim Duhom
Grad Zagreb raspisao je jednostavni nabavu za projekt kojim bi se trebalo osmisliti prometno rješenje ukidanja jedne od postojećih prometnih traka u smjeru prema Črnomercu. Naime, krajnja desna traka od Ulice Filipa Vukasovića do raskrižja Ilice, Selske ceste i Ulice Sveti Duh trebala bi biti namijenjena isključivo tramvajima, čime bi ostalim vozilima preostala jedna traka manje, piše Jutarnji.
No, to je najvažnija promjena. Naime, planira se nov način rada semafora, kojima će prioritet imati tramvaji i autobusi. Uz to, uvodi se videodetekcija prometa i kamere za brojanje vozila. Bit će i građevinskih zahvata na samom raskrižju.
Projektant za 26.500 eura bez PDV-a treba isporučiti prometno rješenje temeljeno na podacima trodnevnog brojanja automobila, javnog prijevoza, pješaka i biciklista. Uz to će morati računalno provjeravati kako će nova organizacija prometa utjecati na gužve i duljinu kolona.
Već postojeće rješenje
Projekt se mora izraditi prema Varijanti 2 idejnog rješenja iz 2021. godine, koju je tadašnji ovlašteni projektant označio najoptimalnijom.
O tome što će projektant, kojeg Grad Zagreb tek treba odabrati, izbrojati na raskrižju, ovisi i hoće li biti ukinuta desna traka od Vukasovićeve do Svetog Duha i biti namijenjena, kako stoji u dokumentaciji, samo tramvajima. Dakle, ukidanje desne trake za vozače još nije konačna odluka.
Ali, zato jest promjena semaforskog režima, koji će prednost morati davati autobusima i tramvajima. Novi semafori će biti spojeni s Centrom za upravljanje prometom, a njihov rad bi se prilagođavao stvarnom stanju na cesti uz pomoć videodetektora.
Bez separatora
Projektom su predviđena i treptajuća žuta svjetla za zaštitu pješaka i biciklista, ali ne i separatori kao na Savskoj cesti. Mijenjat će se i samo raskrižje, odnosno horizontalna i vertikalna signalizacija. Moguća je prilagodba pješačkih prijelaza, ali i premještanje instalacija i stupova.
Ako se pokaže da je raskrižje nesigurno, projektant mora predložiti mjere kojima bi se smanjo broj nesreća. Fokus će biti na kretanju pješaka i biciklista te položaja zaustavnih linija za velka vozila. Za sve to, odabrani projektant ima rok od dva mjeseca nakon što dobije posao. Potom slijedi priprema samih radova, čija cijena još nije poznata.