Ilica ostaje bez jedne prometne trake? Sprema se projekt za važno zagrebačko raskrižje

Grad Zagreb raspisao je jednostavni nabavu za projekt kojim bi se trebalo osmisliti prometno rješenje ukidanja jedne od postojećih prometnih traka u smjeru prema Črnomercu. Naime, krajnja desna traka od Ulice Filipa Vukasovića do raskrižja Ilice, Selske ceste i Ulice Sveti Duh trebala bi biti namijenjena isključivo tramvajima, čime bi ostalim vozilima preostala jedna traka manje, piše Jutarnji.

No, to je najvažnija promjena. Naime, planira se nov način rada semafora, kojima će prioritet imati tramvaji i autobusi. Uz to, uvodi se videodetekcija prometa i kamere za brojanje vozila. Bit će i građevinskih zahvata na samom raskrižju.

Projektant za 26.500 eura bez PDV-a treba isporučiti prometno rješenje temeljeno na podacima trodnevnog brojanja automobila, javnog prijevoza, pješaka i biciklista. Uz to će morati računalno provjeravati kako će nova organizacija prometa utjecati na gužve i duljinu kolona.