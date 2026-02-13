U JEKU NAPETOSTI

SAD šalje svoj najveći nosač aviona na Bliski istok: 'Moramo postići dogovor'

I.H./Hina

13.02.2026 u 09:58

USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford Izvor: EPA / Autor: LISE AASERUD
SAD šalje drugi nosač zrakoplova na Bliski istok usred novih napetosti s Iranom, izvijestili su američki mediji kasno u četvrtak

Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford i njegovi prateći brodovi bit će poslani na Bliski istok s Kariba, objavio je to prvi New York Times, pozivajući se na američke dužnosnike.

Bijela kuća i Pentagon nisu zasad odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar izvan redovnog radnog vremena.

Ranije ovog tjedna, predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra slanje drugog nosača zrakoplova na Bliski istok ako se ne postigne nuklearni sporazum s Iranom. Prvi nosač zrakoplova, USS Abraham Lincoln i nekoliko razarača s navođenim raketama stigli su na Bliski istok u siječnju.

Trump je u četvrtak izjavio da Sjedinjene Države moraju postići dogovor s Iranom i dao naslutiti da bi se dogovor mogao postići tijekom sljedećeg mjeseca.

„Moramo postići dogovor, inače će biti vrlo traumatično, vrlo traumatično“, rekao je Trump novinarima.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u četvrtak je rekao da se nada da Trump stvara uvjete za postizanje dogovora s Iranom kojim bi se izbjeglo vojno djelovanje.

