Izvori: Američka armada stigla na Bliski istok, Iranu još prijeti vojni odgovor?

Nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i nekoliko razarača s navođenim projektilima stigli su u regiju Bliskog istoka, koja je pod Središnjim zapovjedništvom američke vojske, rekli su dužnosnici Reutersu. Trump je u četvrtak rekao da Sjedinjene Države imaju "armadu" koja ide prema Iranu, ali se nada da je neće morati upotrijebiti.

​Ratni brodovi počeli su se raspoređivati ​​iz azijsko-pacifičke regije ranije ovog mjeseca, dok su napetosti između Irana i Sjedinjenih Država eskalirale nakon ​gušenja prosvjeda diljem zemlje. Trump je u više navrata prijetio da će intervenirati ako Iran nastavi ubijati prosvjednike, ali su se prosvjedi u međuvremenu smirili. Američki predsjednik rekao je da se ubojstva zaustavljaju i da ne postoji plan za ​pogubljenja zatvorenika.

Američka vojska je u prošlosti slala snage na Bliski istok u vrijeme pojačanih napetosti, što su često bili obrambeni potezi. Međutim, američka vojska je prošle godine izvela napade na iranska nuklearna postrojenja.