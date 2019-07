Sabor odao počast žrtvama Srebrenice; Reiner: U svakom negiranju istine leži klica nasilja

Čak 33 žrtve maskara u Srebrenici bit će ove godine pokopane u Potočarima. Njihova, ali i smrt tisuće drugih i ove godine je komemorirana u Saboru, gdje su se okupljeni prisjetili 24 godine od zločina u Srebrenici

Uz pjesmu zbora Arabeska te govore potpredsjednika Sabora Željka Reinera, zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, te drugih Sabor je obilježio 24. godišnjicu genocida u Srebrenici.

'Koliko god puta mi to održavali i koliko god put naglašavali ne možemo nikako nadoknadit tragediju koja se dogodila u Srebrenici voljom jedne nesređene politike, jedne agresorske i zločinačke politike koju je predvodio Slobodan Milošević. Da je on tada samo telefonski nazvao Mladića, možda ovaj to ne bi tada napravio. Pobiti preko 8 tisuća ljudi u jednom danu ili u kratkom vremenskom periodu zaista je zločin koji nije zapamčen, možda čak ni u 2. svjetskom ratu', kazao je Hamdija Malić, predsjednik Udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata u Hrvatskoj.