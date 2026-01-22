Sabor danas glasa o novom zakonu o otocima, ovo su promjene koje ih čekaju

Novim zakonom predviđa se unaprijediti i nastaviti postojeće mjere, ali i uvesti nove. Mjere koje se unaprjeđuje su prometna povezanost kroz subvencioniranje cestovnog i pomorskog prijevoza za otočane, opskrba otočana pitkom vodom, infrastrukturni razvoj otoka.

Zakon donosi mjere subvencioniranja cijene prijevoza vode na otocima, odnosno otočnim naseljima koja nisu spojena na vodoopskrbni sustav, kako za otočane tako i za gospodarstvenike. Novina je da će se prijevoz vode financirati i u kriznim situacijama, kakva su, primjerice, duža sušna razdoblja. Osim toga, gospodarskim subjektima koji posluju na otocima sufinanciranje prijevoza vode povećat će se s 50 na 100 posto.

Zadržava se postojeća mjera za očuvanje radnih mjesta za otočne poslodavce te uvodi nova mjera usmjerena na digitalnu i zelenu tranziciju otočnih gospodarstvenika.