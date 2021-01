Sabo: Očekujem da Predsjedništvo SDP-a prihvati moju kandidaturu. Što se Tušeka tiče, on bi po mojem slučaju morao u zatvor

Gost RTL Direkta bio je bivši vukovarski gradonačelnik i čelnik gradskog SDP-a Željko Sabo. Prvo je izabran za člana predsjedništva SDP-a, a večeras ga je mimo volje vodstva stranke njegova stranačka organizacija u Vukovaru izabrala da bude kandidat SDP-a na predstojećim izborima za gradonačelnika Vukovara.

Upitan što ako Predsjedništvo SDP-a raspusti gradsku organizaciju, Sabo je kazao da onda još imaju mogućnost žaliti se na te odluke Statutarnoj komisiji i Glavnom odboru te da će to i učiniti. "Nadam se da ono što je netko rekao, da samo mudri ljudi mijenjaju mišljenja i svoje stavove, da će to prevladati i razum i da će se prihvatiti ovi argumenti koje sam rekao večeras", kazao je.

Odgovorio je i kako tumači činjenicu da članstvu vukovarskog SDP-a ne smeta što je proveo u zatvoru i što je još uvijek jedan proces vodi protiv njega. "Nisam htio govoriti o prošlosti. 28. prosinca prošle godine ja sam dobio totalnu rehabilitaciju i o tome ću pričati još u ovoj emisiji. Ali ćete od ponedjeljka svi mediji dobiti na pismeno odluku o brisanju tog kaznenog djela. I to se više po zakonu ne smije spominjati. U principu sam uvijek govorio da sam nevino osuđen. I ako je hrvatski sud rekao što je rekao, ja sam svoje završio", kazao je.

Na pitanje da analizira sličnosti i razlike svoga slučaja sa slučajem zagorskog HDZ-ovca Tušeka, Sabo je kazao da je netko otvorio Pandorinu kutiju u "presedanu presedana". "Kada se događao Željko Sabo koji je bio kandidat za gradonačelnika, to je Nacional objasnio u članku, trebalo je likvidirati Željka Sabu. Dobro, nisu me ubili, ali su me na taj način smijenili i završili tu akciju koju su htjeli da dođe HDZ i Penava na vlast", kazao je.

"Ustavno pravo je da vas nitko ne smije snimati. To je pitanje i ocjena jednog čovjeka, kada će netko procijeniti da je javno mnijenje prihvaćeno. Prvi puta je Vrhovni sud prihvatio tajnu snimku kao dokaz u mom slučaju. Najkvalitetnije rješenje bi bilo kada bi netko vratio moj slučaj na početak, obnovio to suđenje, proglasio me nevinim i onda spriječio sve daljnje pokušaje koji će se događati. Ako će se gledati po mom slučaju, gospodin Tušek ide u zatvor", rekao je.