Milanović o slučaju Tušek: To nije kazneno djelo, dosta je hajke! Osvrnuo se i na sličan slučaj Sabo: On je hofirao propaloj dami

Predsjednik RH Zoran Milanović na Mirogoju je nakon komemoracije povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta odgovarao i na pitanja oko afere vezane za HDZ-ovog Žarka Tušeka

Na pitanje o slučaju Tušek kazao je: 'Ne vidim kaznenu odgovornost. To nije trgovina utjecajem. Dobro je da javnost to vidi, kakvim se metodama služe političke stranke i kakve intencije imaju. Da se formira kljasta lista koja će odmoći nekome... Izjednačiti to s kaznenim djelom? Branit ću pravo političara da budu budale.'

'Javne firme su prostor politike, neka ljudima ne mažu oči javnim natječajima. Meni to ljudski nije u redu, to je jadno i bijedno, no imali smo slučaj da je gradonačelnik Vukovara odležao godinu dana zbog smiješnog hofiranja vijećnici iz suprotne stranke', kazao je Milanović o slučaju Sabo. 'Ovo nije obrana Plenkovića ili Tušeka. Ako ćeš to izabrati... Ne skrećem vodu na mlin konkurencije', kazao je.