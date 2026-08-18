S lisicama pobjegao ispred suda u Velikoj Gorici, oglasila se policija

Iz Policijske uprave zagrebačke izvijestili su detaljnije o tome kako je osumnjičenik pobjegao.

'Istodobno se utvrđuju i okolnosti pod kojima je došlo do bijega, uključujući i način policijskog postupanja', odgovorili su na upit Hine o bijegu osumnjičenika.

Naveli su da je danas, oko 14,20 sati, u Velikoj Gorici, u Ulici Hrvatske bratske zajednice, ispred Županijskog suda, nakon ispitivanja osumnjičenog 47-godišnjaka i određivanja mu istražnog zatvora u Zatvoru u Zagrebu zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava, sudac istrage naložio da ga u Zatvor odvede policijski službenik PUZ-a.

Potom se osumnjičeni prilikom uvođenja u posebno vozilo za privođenje osoba, iako vezan sredstvima za vezivanje, otrgnuo i dao u bijeg prema Cvjetnom naselju te dalje u nepoznato.

'Odmah po saznanju za navedeni događaj upoznat je cjelokupni sastav policije te su u tijeku mjere traganja, kao i mjere sigurnosti s obzirom na počiniteljeva kaznena djela. Istodobno se utvrđuju i okolnosti pod kojima je došlo do bijega, uključujući i način policijskog postupanja', naveli su iz PUZ-a.

Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kallay Blažeković ranije danas je Hini izjavila da je osumnjičenik 'osnovano sumnjiv' zbog kaznenih djela neizvršenja sudske odluke, povrede djetetovih prava.

'On je 14. kolovoza izašao s odsluženja kazne zatvora i 15. kolovoza objavio putem Facebooka neprimjerene sadržaje iz obiteljskog života i komentare ranijih kaznenih postupaka u odnosu na bivšu izvanbračnu suprugu pa je Državno odvjetništvo predložilo sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog neizvršenja sudske oduke, smatrajući da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu', objasnila je.

Kad je čuo odluku Suda, dodala je, onda je prilikom izlaska iz zgrade, kada je djelatnik policije otvarao vrata policijskog vozila, kombija, s lisicama uspio pobjeći u suprotnom smjeru.