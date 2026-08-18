Deseci policajaca traže bjegunca iz Velike Gorice: 'Ne znamo što je spreman učiniti'

Predsjednica Županijskog suda Kornelija Kallay Blažeković rekla je u razgovoru s novinarkom Barbarom Štrbac za Novu TV da je muškarac doveden dežurnoj sutkinji istrage zbog sumnje na neizvršenje sudske odluke i povredu prava djeteta. Istražni zatvor zatražen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Iz zatvora izašao dan ranije

Muškarac je 14. kolovoza završio izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od četiri godine i osam mjeseci. Već 15. kolovoza na Facebooku je objavljivao neprimjerene sadržaje povezane s bivšom izvanbračnom suprugom, zbog čega su policija i tužiteljstvo ponovno reagirali.

Sutkinja istrage odredila mu je istražni zatvor.

Otrgnuo se prije ulaska u policijsko vozilo

Drama se dogodila oko 14.30 sati, nakon objave odluke. Dok se trebao ukrcati u policijsko vozilo, muškarac se naglo okrenuo i počeo bježati.

'On se okrenuo u suprotnom smjeru i s lisicama na rukama krenuo u jedan brzi bijeg. S obzirom da je niže, krhke građe, bijeg je bio vrlo brz i nestao je, evo, lijevo od suda, u ovo naselje', opisala je Kallay Blažeković.

Policija čuva žrtvu i djecu

Interventna policija odmah je upućena na adresu bivše partnerice. Ona i djeca ostat će pod zaštitom dok bjegunac ne bude pronađen.

Predsjednica suda kaže da se nije moglo pretpostaviti da će se odlučiti na bijeg.

'Zaista, to se jako rijetko, gotovo nikada, ne događa', rekla je Kallay Blažeković, a na pitanje je li bjegunac opasan rekla je da je to teško procijeniti.

'Ali svakako se građane upozorava da je on u bijegu. Ima majicu crvene boje, kratkih rukava, ima lisice još uvijek na rukama, i zaista, ne može se pretpostaviti što je spreman učiniti, ali nema oružje, nije naoružan', rekla je.

U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage na području Velike Gorice i Novog Zagreba.