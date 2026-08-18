bijeg nakon odluke suda

Deseci policajaca traže bjegunca iz Velike Gorice: 'Ne znamo što je spreman učiniti'

M. Šu.

18.08.2026 u 20:19

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Deseci policajaca tragaju za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao sa Županijskog suda u Velikoj Gorici neposredno nakon što mu je određen istražni zatvor. U trenutku bijega imao je lisice na rukama, a policija je odmah osigurala njegovu bivšu izvanbračnu partnericu i djecu

Predsjednica Županijskog suda Kornelija Kallay Blažeković rekla je u razgovoru s novinarkom Barbarom Štrbac za Novu TV da je muškarac doveden dežurnoj sutkinji istrage zbog sumnje na neizvršenje sudske odluke i povredu prava djeteta. Istražni zatvor zatražen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Iz zatvora izašao dan ranije

Muškarac je 14. kolovoza završio izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od četiri godine i osam mjeseci. Već 15. kolovoza na Facebooku je objavljivao neprimjerene sadržaje povezane s bivšom izvanbračnom suprugom, zbog čega su policija i tužiteljstvo ponovno reagirali.

Sutkinja istrage odredila mu je istražni zatvor.

Otrgnuo se prije ulaska u policijsko vozilo

Drama se dogodila oko 14.30 sati, nakon objave odluke. Dok se trebao ukrcati u policijsko vozilo, muškarac se naglo okrenuo i počeo bježati.

'On se okrenuo u suprotnom smjeru i s lisicama na rukama krenuo u jedan brzi bijeg. S obzirom da je niže, krhke građe, bijeg je bio vrlo brz i nestao je, evo, lijevo od suda, u ovo naselje', opisala je Kallay Blažeković.

Policija čuva žrtvu i djecu

Interventna policija odmah je upućena na adresu bivše partnerice. Ona i djeca ostat će pod zaštitom dok bjegunac ne bude pronađen.

Predsjednica suda kaže da se nije moglo pretpostaviti da će se odlučiti na bijeg.

'Zaista, to se jako rijetko, gotovo nikada, ne događa', rekla je Kallay Blažeković, a na pitanje je li bjegunac opasan rekla je da je to teško procijeniti.

'Ali svakako se građane upozorava da je on u bijegu. Ima majicu crvene boje, kratkih rukava, ima lisice još uvijek na rukama, i zaista, ne može se pretpostaviti što je spreman učiniti, ali nema oružje, nije naoružan', rekla je.

U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage na području Velike Gorice i Novog Zagreba.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
cijena je tajna

cijena je tajna

Susjedi se naoružavaju: Slovenija nabavlja 3000 raketa zemlja-zrak
sve napetija situacija

sve napetija situacija

VIDEO Opsada na Zapadnoj obali: Pogledajte kako američki Palestinac štiti svoju kuću od izraelskog doseljenika
slovenija nije dala suglasnost

slovenija nije dala suglasnost

Više od 1300 kamiona prošlo granicu: Je li opasni otpad ulazio u Hrvatsku kao 'zeleni'?

najpopularnije

Još vijesti