Ruski dron se približio francuskom nuklearnom nosaču aviona: Šveđani ga omeli

Francuski nuklearni nosač zrakoplova Charles de Gaulle, usidren u švedskom Malmöu, bio je na meti ruskog drona kojeg su uspjele omesti švedske oružane snage, javlja SVT.

Incident se dogodio u četvrtak tijekom dana, a kako se doznaje, dron je poletio s obližnjeg ruskog broda te se približio francuskom nosaču. Švedska vojska je uočila dron te pokrenula proces ometanja, nakon čega je dron nestao. Nije jasno je li vraćen na ruski brod, koji je nastavio ploviti prema Baltiku, ili je pao u more.