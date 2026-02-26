novi incident

Ruski dron se približio francuskom nuklearnom nosaču aviona: Šveđani ga omeli

Nosač aviona 'Charles de Gaulle'
Charles de Gaulle nalazi se već nekoliko dana u Švedskoj zbog vojne vježbe Orion-26 koju organizira NATO

Francuski nuklearni nosač zrakoplova Charles de Gaulle, usidren u švedskom Malmöu, bio je na meti ruskog drona kojeg su uspjele omesti švedske oružane snage, javlja SVT.

Incident se dogodio u četvrtak tijekom dana, a kako se doznaje, dron je poletio s obližnjeg ruskog broda te se približio francuskom nosaču. Švedska vojska je uočila dron te pokrenula proces ometanja, nakon čega je dron nestao. Nije jasno je li vraćen na ruski brod, koji je nastavio ploviti prema Baltiku, ili je pao u more.

Inače, Charles de Gaulle nalazi se već nekoliko dana u Švedskoj zbog vojne vježbe Orion-26 koju organizira NATO

Samo tijekom veljače, ruski dronovi su pronađeni u Moldaviji i Turskoj, a europske se zemlje već dulje vremena suočavaju s letjelicama koje ometaju zračni prostor u blizini aerodroma, pomorskih luka te ključne vojne i energetske infrastrukture, zbog čega se razmatra stvaranje svojevrsnog štita na istočnim granicama. 

