Ruski diplomat nakon izbora: Režim Maie Sandu vodi Moldaviju prema ukrajinskom scenariju

Čelnici Francuske, Njemačke i Poljske zajedničkim su priopćenjem čestitali Moldaviji na „mirno provedenim izborima, usprkos ruskom miješanju bez presedana, uključujući kroz kupovinu glasova i dezinformacije”.

„Stanovnici Moldavije izabrali su demokraciju, reforme i europsku budućnost, suočeni s pritiskom i miješanjem iz Rusije”, napisao je Antonio Costa, predsjednik Europskog vijeća, na platformi X.

Nakon što su prebrojani gotovo svi glasovi PAS ima 50,2 u odnosu na 24,2 posto Patriotskog bloka, grupacije koja je htjela udaljiti Moldaviju od zapada i vratiti ju u sferu Rusije.

Moskva odbacuje te tvrdnje i optužuje moldavske vlasti da su spriječile stotine tisuća svojih građana s adresom u Rusiji da glasuju time što su osigurale samo dva biračka mjesta.

Upitan priznaje li Moskva rezultate, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da dio političkih snaga u Moldaviji govori o nepravilnostima.

"Prvo, Moldavci bi vjerojatno sami trebali to razriješiti. Koliko znamo, neke političke snage izražavaju svoje neslaganje. Govore o mogućim kršenjima izbornih pravila", rekao je Peskov.

U Moldaviji je prvi put glasala 18-godišnja Ana-Maria Orsu. Primijetila je da su mnogi mladi poput nje izašli na izbore. "Mislim da je svjetla budućnost pred nama”, rekla je rano u ponedjeljak Reutersu u središtu Kišinjeva.

Čelnici PAS-a proglasili su izbore u nedjelju najvažnijima od stjecanja neovisnosti od Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Sandu: Rusija je pokušala utjecati na izbore

Vlada Maie Sandu tvrdi da je Rusija pokušala utjecati na izbore širenjem dezinformacija i kupovinom glasova. Rusija je pak optužila proeuropske snage u Moldaviji da su pokušale manipulirati ishodom.

Leonid Slucki, čelnik odbora za međunarodna pitanja ruskog parlamenta, na aplikaciji Telegram napisao je da su zabilježena „kršenja izbornih prava i sloboda”, čistke političkog prostora i „očite krivotvorine”. „Režim Maie Sandu vodi Moldaviju prema ukrajinskoj sudbini”, upozorio je.

Čelnik Patriotskog bloka Igor Dodon, bivši moldavski predsjednik, pozvao je na prosvjede protiv rezultata izbora.

U ponedjeljak se stotinjak ljudi okupilo ispred parlamenta gdje je Dodon rekao da je njegova stranka izbornoj komisiji predala dokumente o izbornim nepravilnostima.

To uključuje navodno oduzimanje prava glasanja za 200 tisuća stanovnika Pridnjestrovlja, proruske separatističke regije, kazao je.

„Izbori su pokazali da je PAS ponovno izgubio izbore unutar zemlje. PAS se drži na vlasti putem glasova dijaspore”, tvrdi bivši moldavski predsjednik, referirajući se na brojne Moldavce koji žive u Europskoj uniji i drugdje.