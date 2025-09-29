"Iz onoga što vidimo i znamo, možemo potvrditi da je stotinama tisuća Moldavaca uskraćena mogućnost da glasaju u Ruskoj Federaciji jer su im bila otvorena samo dva biračka mjesta. To je, naravno, bilo nedovoljno i nije omogućeno svima da glasaju", rekao je Peskov, prenijela je novinska agencija RIA Novosti.

Moldavska vladajuća proeuropska stranka pobijedila je na parlamentarnim izborima. Stranka akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021., osvojila je 50,2 posto glasova, a proruski Domoljubni blok 24,2 posto, prema rezultatima koje je Središnje izborno povjerenstvo objavilo na svojoj web stranici.

Prema projekcijama, PAS će zadržati apsolutnu većinu s 55 od ukupno 101 mjesta u parlamentu.