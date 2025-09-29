Kremlj optužio Moldaviju za sprječavanje stotina tisuća Moldavaca da glasaju u Rusiji

Kremlj je optužio moldavske vlasti da su spriječile stotine tisuća Moldavaca koji žive u Rusiji da glasaju na parlamentarnim izborima pošto su mnogobrojnoj dijaspori bila dostupna samo dva birališta
"Iz onoga što vidimo i znamo, možemo potvrditi da je stotinama tisuća Moldavaca uskraćena mogućnost da glasaju u Ruskoj Federaciji jer su im bila otvorena samo dva biračka mjesta. To je, naravno, bilo nedovoljno i nije omogućeno svima da glasaju", rekao je Peskov, prenijela je novinska agencija RIA Novosti.
Moldavska vladajuća proeuropska stranka pobijedila je na parlamentarnim izborima. Stranka akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021., osvojila je 50,2 posto glasova, a proruski Domoljubni blok 24,2 posto, prema rezultatima koje je Središnje izborno povjerenstvo objavilo na svojoj web stranici.
Prema projekcijama, PAS će zadržati apsolutnu većinu s 55 od ukupno 101 mjesta u parlamentu.
Na pitanje priznaje li Moskva rezultate izbora u bivšoj sovjetskoj republici, Peskov je odgovorio da su neki moldavski političari ukazali na nepravilnosti.
"Prvo, Moldavci bi vjerojatno sami trebali to razriješiti. Koliko znamo, neke političke snage izražavaju svoje neslaganje. Govore o mogućim kršenjima izbornih pravila", rekao je Peskov.
Ruski vladini dužnosnici kažu da u Rusiji živi oko 500.000 Moldavaca.
Prema moldavskim vlastima, u Rusiji je glasalo tek nešto više od 4.000 Moldavaca, od čega oko dvije trećine za glavni proruski blok. Nasuprot tome, više od 38.000 Moldavaca glasalo je u Njemačkoj na dostupnih 36 biračkih mjesta, a većinom u znak podrške vladajućoj stranci.