Rusija steže obruč oko ukrajinskog 'pojasa utvrda': Kijev je pred teškom odlukom

Ruske snage postupno napreduju prema Kostiantinivki, jednom od ključnih uporišta ukrajinskog obrambenog pojasa u Donjeckoj oblasti, dok je napredovanje na većem dijelu bojišnice uglavnom usporilo

Prema riječima visokih ukrajinskih zapovjednika, manje skupine ruskih vojnika već pokušavaju infiltrirati gradska predgrađa, što bi moglo biti uvod u borbe unutar samog grada, objavio je Reuters. Kostiantinivka je najjužnije od četiri ključna naselja koja čine obrambenu liniju na kojoj Ukrajina nastoji zadržati kontrolu nad industrijski važnom Donjeckom oblasti. Analitičari ocjenjuju da rusko napredovanje pokazuje kako Moskva i dalje ima dovoljno ljudstva unatoč ukrajinskim napadima dronovima na logističke pravce. ‘Učinak tih napada nije bio toliko velik da bi prisilio Ruse na obustavu ofenzive’, rekao je Emil Kastehelmi iz finskog tima za analizu sukoba Black Bird.

Zauzimanje Kostiantinivke otvorilo bi ruskim snagama put prema sjeveru, iako analitičari upozoravaju da bi osvajanje grada moglo biti dugotrajno i skupo. Putin: Nadomak smo zauzimanja grada Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da je Rusija nadomak zauzimanja grada, koji danas ima oko 2.000 stanovnika, u odnosu na gotovo 70.000 prije rata. Ukrajinski zapovjednici odbacili su tu tvrdnju kao pretjeranu i poručili da njihove postrojbe i dalje odbijaju ruske prodore. Američki Institut za proučavanje rata (ISW) procjenjuje da se taktička situacija za Ukrajinu pogoršava, ali da ruske infiltracije zasad nisu dovoljne za operativni proboj. Ukrajinski analitičar Ruslan Mikula upozorava da rusko okruživanje postupno povećava cijenu obrane grada. ‘U jednom će trenutku morati donijeti odluku – ili dodatno podići ulog ili se povući. Trenutačno cijena obrane raste iz dana u dan’, rekao je.