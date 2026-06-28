Putin odbio ukrajinski prijedlog: 'Nemamo namjeru spašavati kijevski režim'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da je Ukrajina predložila obostrani prekid udara dugog dometa kao korak prema miru, ali da taj prijedlog Moskva vidi kao pokušaj odvraćanja pozornosti od ruskog cilja potpunog zauzimanja četiri regije u svojoj vojnoj kampanji
"Jasno je zašto se daje ovaj prijedlog, jer su naši protuudari duboko u ukrajinski teritorij puno jači, imaju veći utjecaj i, iskreno, razorniji", rekao je Putin ruskom televizijskom novinaru. Rusija, rekao je, nema namjeru "spasiti kijevski režim".
Ukrajinski napadi "imali su za cilj odvratiti našu pozornost i snage od postizanja glavnih ciljeva - potpunog oslobođenja Donbasa i Novorusije", misleći na dvije regije Donbasa te Zaporišku i Hersonsku oblast.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da Rusiji trebaju veći protuzračni kapaciteti kako bi se suprotstavila ukrajinskim napadima dronovima na naftnu infrastrukturu, ali je dodao da se zemlja dobro nosi s problemima koje su napadi uzrokovali.
"Prvi zadatak je brzo i značajno povećati proizvodnju onih sustava protuzračne obrane koji su najpotrebniji", rekao je Putin u intervjuu za rusku televiziju.
Rekao je da Rusija neće dopustiti da ukrajinski napadi umanje planove Moskve za napredovanje na prvim crtama sukoba koji traje više od četiri godine. "Svi napadi, gdje god pogodili našu infrastrukturu, apsolutno ne utječu na situaciju na frontu, na liniji borbenog kontakta", rekao je.