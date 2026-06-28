Putin odbio ukrajinski prijedlog: 'Nemamo namjeru spašavati kijevski režim'

"Jasno je zašto se daje ovaj prijedlog, jer su naši protuudari duboko u ukrajinski teritorij puno jači, imaju veći utjecaj i, iskreno, razorniji", rekao je Putin ruskom televizijskom novinaru. Rusija, rekao je, nema namjeru "spasiti kijevski režim".

Ukrajinski napadi "imali su za cilj odvratiti našu pozornost i snage od postizanja glavnih ciljeva - potpunog oslobođenja Donbasa i Novorusije", misleći na dvije regije Donbasa te Zaporišku i Hersonsku oblast.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da Rusiji trebaju veći protuzračni kapaciteti kako bi se suprotstavila ukrajinskim napadima dronovima na naftnu infrastrukturu, ali je dodao da se zemlja dobro nosi s problemima koje su napadi uzrokovali.