ŽESTOK NAPAD NA ZAPORIŽJE

Ruske rakete usmrtile nekoliko civila u Ukrajini, ozlijeđena i djeca

M.Č./Hina

28.06.2026 u 21:55

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Darya NAZAROVA / AFP
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U ruskim napadima ubijene su najmanje četiri osobe u nedjelju na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, rekli su regionalni dužnosnici

U napadima na jugoistočnu regiju Zaporižje ubijene su dvije osobe, dok ih je ozlijeđeno 16, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu.

U slikama koje je guverner objavio mogla se vidjeti zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama.

U sjeveroistočnoj graničnoj regiji Harkiva, koja je česta meta ruskih napada, raketa je pogodila grad Zmijiv, usmrtila jednu te ozlijedila osam osoba, uključujući i dvoje djece, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

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Policija u regiji Harkiva također je rekla da je policajac ubijen dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika u drugoj zajednici dalje na sjeveru.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. I Rusija i Ukrajina niječu da namjerno ciljaju civile u ratu koji traje duže od četiri godine.

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