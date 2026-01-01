rat u ukrajini

Proruski guverner Hersona: Ukrajina je dronom ubila 24 osobe na dočeku

M. Šu./Hina

01.01.2026 u 10:48

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: - / Sputnik / Profimedia
Bionic
Reading

Guverner južne ukrajinske regije Herson, kojeg je postavila Rusija, u četvrtak je optužio Ukrajinu za ubojstvo najmanje 24 osobe u napadu dronom na hotel i kafić u kojima se održavala proslava Nove godine.

Guverner Vladimir Saldo iznio je tu tvrdnju u izjavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajinska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Saldo je u svojoj objavi ustvrdio da su tri ukrajinska drona pogodila mjesto proslave Nove godine u Horliju, selu na obali, u "namjernom napadu".

vezane vijesti

Ruske državne novinske agencije izvijestile su da je najmanje 24 ljudi poginulo, a 29 ozlijeđeno, pozivajući se na lokalnu podružnicu ruskog ministarstva za izvanredne situacije.

Herson je jedna od četiri regije u Ukrajini koje je Rusija 2022. godine proglasila svojima, što su Kijev i većina zapadnih zemalja osudili kao nezakonito otimanje teritorija. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
veliko slavlje

veliko slavlje

[MEGA GALERIJA] Spektakularnim vatrometima svjetski gradovi obilježili ulazak u novu godinu
nema predaje

nema predaje

Zelenski u novogodišnjoj poruci: Ukrajina želi kraj rata, ali ne pod svaku cijenu
najmlađi do sada

najmlađi do sada

Zohran Mamdani prisegnuo za gradonačelnika New Yorka, za to je odabrao posebnu lokaciju

najpopularnije

Još vijesti