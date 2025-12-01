tempirana objava?

Rusi tvrde: Osvojili smo Pokrovsk nakon godinu dana intenzivnih borbi

Bi. S. / Hina

01.12.2025 u 22:06

Pokrovsk
Pokrovsk Izvor: EPA / Autor: Maria Senovilla
Ruska vojska zauzela je ukrajinski rudarski grad Pokrovsk u istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana, rekao je u ponedjeljak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Nije bilo potvrde iz Kijeva.

Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susjednom Harkivu.

Tvrdnje se nisu mogle neovisno provjeriti, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom posjeta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkivu.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Promatrači sugeriraju da bi ruska objava vojnih osvajanja mogla biti tempirana prije očekivanog posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.

